Заявки на участие в городском проекте инициативного бюджетирования начали принимать в Барнауле

В Барнауле в рамках городского проекта инициативного бюджетирования с 20 по 24 сентября будет осуществляться прием заявок на определение части территории города Барнаула, на которой может реализовываться инициативный проект.

Заявки можно подать в комитет общественных связей и безопасности администрации города по электронной почте oss@barnaul-adm.ru или по адресу: 656031, г. Барнаул, пр-кт Ленина, 18, каб 10. Решение об определении территории будет принято до 19 октября.

Что касается самих инициативных проектов, то они будут приниматься с 8 по 12 ноября. Направить их можно теми же способами.

С порядком определения части территории города Барнаула, на которой может реализовываться инициативный проект, выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора можно ознакомиться здесь.

Относительно порядка подачи документов необходимо предусмотреть следующее. Электронные документы направляются в виде файлов в формате pdf с разрешением 300 dpi приложениями к одному письму без использования папок и архиваторов. Качество предоставляемых документов должно позволять в полном объеме прочитать текст и распознать реквизиты документа.

Ответственное должностное лицо за прием заявок — Санкина Кристина Анатольевна, главный специалист отдела общественных связей комитета общественных связей и безопасности (тел.371−647, пн-чт с 08.00−17.00, обед с 12.00−12.48, пт с 08.00−16.00, обед с 12.00−12.48.)

Как ранее подробно рассказывала редакция altapress.ru, инициативные проекты — это новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления.

Механизм реализации инициативных проектов предоставляет прямой доступ населения к расходованию бюджетных средств. В муниципальной программе инициативного бюджетирования смогут участвовать все барнаульцы, в отличие от регионального Проекта поддержки местных инициатив, участниками которого с 2016 года становились жители только сельских территорий Барнаула.

К инициативным проектам могут быть отнесены различные инициативы жителей — от создания детской площадки и замены окон в школе до устройства уличного освещения и замены асфальтового покрытия. При этом инициативы должны соответствовать полномочиям органов местного самоуправления.