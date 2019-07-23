Займы под ПТС: когда срочно нужны деньги, поможет собственный автомобиль

Почему это удобно?
От момента подачи заявки на заем до получения наличных может пройти всего час. При этом для оформления займа не требуется собирать пакет документов, не нужны ни справки о доходах, ни подтверждение официального трудоустройства. Все, что требуется, — это документ, удостоверяющий личность, и документы на автомобиль.
Максимально возможная сумма займа озвучивается клиенту после оценки автотранспорта техническим специалистом компании. На какой срок взять заем и на что потратить деньги, клиент решает сам. Вероятность получения отказа по займу очень низкая благодаря лояльным требованиям к заемщику и упрощенной системе оценки, в том числе при плохой кредитной истории.
Вносить платежи по займу, контролировать все операции, получать оперативную консультацию менеджера легко — через личный кабинет на сайте или специальное мобильное приложение «Ваш инвестор».
Насколько это безопасно?
Во-первых, все условия по займу подробно и четко прописаны в договоре, никаких скрытых комиссий и сносок мелким шрифтом. Менеджер компании до подписания договора обязательно подробно расскажет о тарифах, процентной ставке, сроках и размерах платежей, а в договоре согласно требованиям закона будет указана полная стоимость кредита (ПСК) и информация о размере переплаты в рублях.
Во-вторых, клиент может пользоваться собственным автомобилем без каких-либо ограничений в передвижениях, если выберет соответствующую программу, передав на хранение только ПТС.
И, наконец, работа в рамках закона — это наш принцип. Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ), является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана лучшей микрофинансовой организацией по итогам XV Международной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское дело».
Подать онлайн-заявку на заем под залог автомобиля можно на сайте vashinvestor.ru.
МКК «Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог
Сайт: vashinvestor.ru
Тел. 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)
Займы предоставляет ООО «МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.