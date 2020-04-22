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Займы под ПТС: пользуйтесь деньгами и платите только проценты

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предлагает владельцам транспортных средств простое и удобное решение — заём под ПТС или под залог авто по программе, предусматривающей ежемесячное погашение только процентов.

Займы под ПТС.
Займы под ПТС.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Выбрав такую программу кредитования, клиент компании «Ваш инвестор» может ежемесячно погашать только проценты по займу, а сумму основного долга погасить позже — при любой возможности или в конце срока действия договора займа. Это дает меньшую нагрузку на личный бюджет в период нестабильности.

Заем может быть оформлен на срок от двух месяцев до двух лет, но погасить досрочно можно в любой момент — без штрафов и комиссий. Пересчет процентов при досрочном погашении осуществляется по дням, и клиент платит только за период пользования займом.

Сумма займа, возможная к выдаче, зависит от стоимости залога: чем дороже транспортное средство, тем большая сумма займа будет одобрена. В качестве залога можно предоставить любое транспортное средство: легковой и грузовой автомобиль, спецтехнику, мототранспорт, водную технику. Для физических лиц максимальная сумма займа составляет 500 000 рублей. Предварительную оценку транспортного средства и одобрение по займу можно получить через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а более точную — при встрече со специалистом компании, который осматривает автомобиль возле офиса компании или при необходимости выезжает для оценки к клиенту.

Займы под ПТС.
Займы под ПТС.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Скорость принятия решения и выдачи денежных средств — одно из важнейших преимуществ сервиса займов под залог. Деньги можно получить всего за час: процедура рассмотрения заявки предельно упрощена, а для оформления требуется минимальное количество документов.

Оплаты по займу можно совершать дистанционно, не выходя из дома — вносить ежемесячные платежи со своей банковской карты через личный кабинет на сайте компании или специальное мобильное приложение.

В компании «Ваш инвестор» также есть тарифы со льготным периодом, в течение которого даже проценты платить не нужно. Подробнее обо всех тарифах можно узнать на сайте, по телефону или в офисе компании.

Займы под залог — это безопасно: микрофинансовая деятельность регулируется Центральным Банком Российской Федерации и контролируется саморегулируемыми организациями, весь процесс абсолютно прозрачен и соответствуют действующему законодательству, а процентные ставки фиксированные и не зависят от кредитного рейтинга, уровня дохода заемщика и других подобных факторов.

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог

Сайт: vashinvestor.ru

Тел.: 8−800−100−14−65

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Тарифы «Доступный», «Удобный», «Свободный», «Лайт», «Кэшбэк». Сумма займа — до 500 000 рублей физическим лицам, до 5 млн рублей — юридическим лицам. В случае предоставления клиентом — физическим лицом созаемщиков сумма займа под ПТС — до 1,5 млн рублей. Срок займа — от 61 дня до 2 лет, возможно продление. Процентная ставка — от 2,7 до 8% в месяц в зависимости от выбранного тарифа, региона выдачи и суммы займа. Льготный период — от 0 до 14 дней в зависимости от тарифа. Тип платежей на выбор — аннуитетные или дифференцированные. Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия на vashinvestor.ru.

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