Займы под ПТС: пользуйтесь деньгами и платите только проценты

Сервис займов под залог «Ваш инвестор» предлагает владельцам транспортных средств простое и удобное решение — заём под ПТС или под залог авто по программе, предусматривающей ежемесячное погашение только процентов.

Выбрав такую программу кредитования, клиент компании «Ваш инвестор» может ежемесячно погашать только проценты по займу, а сумму основного долга погасить позже — при любой возможности или в конце срока действия договора займа. Это дает меньшую нагрузку на личный бюджет в период нестабильности.

Заем может быть оформлен на срок от двух месяцев до двух лет, но погасить досрочно можно в любой момент — без штрафов и комиссий. Пересчет процентов при досрочном погашении осуществляется по дням, и клиент платит только за период пользования займом.

Сумма займа, возможная к выдаче, зависит от стоимости залога: чем дороже транспортное средство, тем большая сумма займа будет одобрена. В качестве залога можно предоставить любое транспортное средство: легковой и грузовой автомобиль, спецтехнику, мототранспорт, водную технику. Для физических лиц максимальная сумма займа составляет 500 000 рублей. Предварительную оценку транспортного средства и одобрение по займу можно получить через мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, а более точную — при встрече со специалистом компании, который осматривает автомобиль возле офиса компании или при необходимости выезжает для оценки к клиенту.

Займы под ПТС. ООО МКК «Ваш инвестор»

Скорость принятия решения и выдачи денежных средств — одно из важнейших преимуществ сервиса займов под залог. Деньги можно получить всего за час: процедура рассмотрения заявки предельно упрощена, а для оформления требуется минимальное количество документов.

Оплаты по займу можно совершать дистанционно, не выходя из дома — вносить ежемесячные платежи со своей банковской карты через личный кабинет на сайте компании или специальное мобильное приложение.

В компании «Ваш инвестор» также есть тарифы со льготным периодом, в течение которого даже проценты платить не нужно. Подробнее обо всех тарифах можно узнать на сайте, по телефону или в офисе компании.

Займы под залог — это безопасно: микрофинансовая деятельность регулируется Центральным Банком Российской Федерации и контролируется саморегулируемыми организациями, весь процесс абсолютно прозрачен и соответствуют действующему законодательству, а процентные ставки фиксированные и не зависят от кредитного рейтинга, уровня дохода заемщика и других подобных факторов.

«Ваш инвестор» — современный сервис займов под залог Сайт: vashinvestor.ru Тел.: 8−800−100−14−65

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Тарифы «Доступный», «Удобный», «Свободный», «Лайт», «Кэшбэк». Сумма займа — до 500 000 рублей физическим лицам, до 5 млн рублей — юридическим лицам. В случае предоставления клиентом — физическим лицом созаемщиков сумма займа под ПТС — до 1,5 млн рублей. Срок займа — от 61 дня до 2 лет, возможно продление. Процентная ставка — от 2,7 до 8% в месяц в зависимости от выбранного тарифа, региона выдачи и суммы займа. Льготный период — от 0 до 14 дней в зависимости от тарифа. Тип платежей на выбор — аннуитетные или дифференцированные. Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия на vashinvestor.ru.