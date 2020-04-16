Зазеркалье: глава Минэкономразвития тайно попытался взять льготный кредит

«Теперь программа „нулевых“ кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей — одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок», — написал министр на своей странице в Instagram.

Он решил проверить жалобы по кредитам и обратился в две кредитные организации.

В одном из банков ему сообщили, что такой заем можно оформить в мае, а в другом сослались на то, что постановление правительства о запуске программы еще не подписано, написал министр.

О каких именно банках шла речь, Решетников не уточнил, пишет bfm.ru. Но обратил на это внимание руководства кредитных учреждений.

«Думаю, что неплохо было бы и другим чиновникам высокого уровня использовать метод „тайного покупателя“ в своей работе, особенно сейчас, в период пиковых нагрузок. Ведь не секрет, что теория и практика в нашей стране, зачастую, находятся в разных плоскостях», «Осторожнее пожалуйста, уважаемый Максим Геннадьевич, если сделать ещё несколько шагов в Зазеркалье, оно может затянуть и оттуда выход не найти, ведь это параллельные миры. А если серьезно, то странно, как в глаза министру после таких постов должен смотреть его кабинет», — откликнулись на пост комментаторы.

Правительство России на специальном заседании 27 марта приняло решение оказать помощь малому и среднему бизнесу в виде беспроцентного займа для выплаты зарплаты работникам, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов.

Михаил Мишустин, председатель правительства РФ, поставил перед подчиненными задачу обеспечить выдачу таких банковских кредитов с 30 марта, чтобы не было преждевременных или необоснованных увольнений сотрудников.

Президент РФ объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным.