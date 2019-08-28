Здравствуй, школа: за два года родительские траты на первоклассника выросли вдвое

Траты россиян на сбор детей в школу за два года выросли вдвое, следует из данных опроса ВЦИОМ.

Средняя сумма затрат на подготовку к школе за последние два года увеличилась с 12 тыс. 745 рублей до 26 тыс. 986 рублей.

76% россиян потратятся на покупку школьной формы, 65% закупят школьные и письменные принадлежности и 64% — сумки или рюкзака. Девять лет назад такие покупки делали гораздо реже: примерно половина из тех, кто отправлял ребенка в школу.

По сравнению 2010—2013 годам россияне стали чаще говорить, что они самостоятельно оплачивают учебники и другие учебно-методические материалы — 26% против 18% в 2013 году и 22% в 2010 году.

По сравнению с 2004 годом, стали реже сдавать деньги на ремонт школьных кабинетов (38% в 2004 году и 18% в 2019 году), подарки учителям (31% против 14% соответственно), техническое оснащение класса (20% против 11%) и охрану школы (21% против 11%), пишет «Росбалт».