Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Здравствуй, школа: за два года родительские траты на первоклассника выросли вдвое

Траты россиян на сбор детей в школу за два года выросли вдвое, следует из данных опроса ВЦИОМ.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Средняя сумма затрат на подготовку к школе за последние два года увеличилась с 12 тыс. 745 рублей до 26 тыс. 986 рублей.

76% россиян потратятся на покупку школьной формы, 65% закупят школьные и письменные принадлежности и 64% — сумки или рюкзака. Девять лет назад такие покупки делали гораздо реже: примерно половина из тех, кто отправлял ребенка в школу.

По сравнению 2010—2013 годам россияне стали чаще говорить, что они самостоятельно оплачивают учебники и другие учебно-методические материалы — 26% против 18% в 2013 году и 22% в 2010 году.

По сравнению с 2004 годом, стали реже сдавать деньги на ремонт школьных кабинетов (38% в 2004 году и 18% в 2019 году), подарки учителям (31% против 14% соответственно), техническое оснащение класса (20% против 11%) и охрану школы (21% против 11%), пишет «Росбалт».

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость