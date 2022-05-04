Стоимость восстановления Украины оценил президент

Зеленский отметил, что речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий».

«Я говорил об убытках в размере $600 млрд. Вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», — заявил он на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.