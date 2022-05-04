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Экономика

Стоимость восстановления Украины оценил президент

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на восстановление страны потребуется по меньшей мере $600 млрд, сообщает «Коммерсант».

Львовская область, Украина.
Львовская область, Украина.
fishki.net

Зеленский отметил, что речь идет о восстановлении «инфраструктурных объектов, жилых кварталов и предприятий».

«Я говорил об убытках в размере $600 млрд. Вы можете поспособствовать нашему восстановлению. Используйте эту возможность для своих компаний, стройте в Киеве офисы, начинайте работу компаний на Украине, и вы получите доступ к более чем 40-миллионному рынку, крупнейшему в Европе», — заявил он на саммите исполнительных директоров, организованном газетой The Wall Street Journal.

Также Зеленский пообещал западным компаниям выгодные условия для работы в стране.

При этом он подчеркнул, что $600 млрд — это лишь приблизительная сумма.

Примечательно, что в середине апреля президент Украины оценил восстановление страны в $550 млрд.

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