«Ждите осенью». Когда и почему в России упадут цены на бензин

В Министерстве энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что благодаря росту продаж упадут оптовые цены на топливо. И, следовательно, удастся удержать розничный ценник.
Ждать снижений стоит до конца октября, ссылаются Известия на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ» Капитал" Артема Тузова.
Эксперт WWT Consult Екатерина Косарева предположила, что перемены могут наступить и раньше: «Уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках».
Артем Тузов,
исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ»:
Объем не менее 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива действительно позволяет сформировать рыночную цену на топливо. Но одновременно означает, что 88% сделок пройдут вне биржи.
По словам Тузова, если предложение многократно превысит спрос и биржевые цены уменьшатся, это повлияет на биржевой рынок в сторону уменьшения.
Известия отмечают, что средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и достигли 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр.
Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.