«Ждите осенью». Когда и почему в России упадут цены на бензин

4 Последний рост цен на топливо в стране

Известия отмечают, что средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и достигли 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.