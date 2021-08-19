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Экономика

«Ждите осенью». Когда и почему в России упадут цены на бензин

Российские власти предложили временно увеличить объем продаж бензина и «дизеля». Благодаря этому цены на топливо могут снизиться.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0
1 Для чего повышать объемы продаж?

В Министерстве энергетики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) считают, что благодаря росту продаж упадут оптовые цены на топливо. И, следовательно, удастся удержать розничный ценник.

2 Когда изменятся цены?

Ждать снижений стоит до конца октября, ссылаются Известия на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ» Капитал" Артема Тузова.

Деньги.
Деньги.
pixabay.com.

Эксперт WWT Consult Екатерина Косарева предположила, что перемены могут наступить и раньше: «Уже в сентябре мы можем увидеть небольшое снижение стоимости бензина. Наблюдайте внимательно за стелами на заправках».

3 Есть ли подвох?

Артем Тузов,

исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ»:

Объем не менее 12% от производства автомобильного бензина и 8,5% дизельного топлива действительно позволяет сформировать рыночную цену на топливо. Но одновременно означает, что 88% сделок пройдут вне биржи.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

По словам Тузова, если предложение многократно превысит спрос и биржевые цены уменьшатся, это повлияет на биржевой рынок в сторону уменьшения.

4 Последний рост цен на топливо в стране

Известия отмечают, что средние потребительские цены на бензин в России со 2 по 8 августа выросли на 12 копеек и достигли 48,68 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 10 копеек — до 45,82 рубля за литр.

АЗС. Заправки. Бензин.
АЗС. Заправки. Бензин.
Анна Зайкова, altapress.ru

Бензин Аи-95 подорожал на 11 копеек — до 49,58 рубля за литр, а стоимость бензина Аи-98 повысилась на 17 копеек — до 56,99 рубля за литр. Дизельное топливо «выросло» на 13 копеек — до 50,48 рубля за литр.

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