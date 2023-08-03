Железобетон и современные тротуары. Как Барнаул стал законодателем трендов в отрасли

Опыт инноваций одного из признанных лидеров стройиндустрии края, компании «ЖБИ Сибири», убедительно доказывает — и в провинции можно задавать отраслевые тренды. Для этого нужны современные технологии, качественный продукт, а еще напор и дерзость его создателей. О том, как сегодня развивается эта интересная компания, какие амбициозные задачи ставит перед собой, мы поговорили с генеральным директором предприятия Кириллом Овсянниковым.

Ситуационный центр комбината

Кабинет Овсянникова больше похож на ситуационный центр солидного ведомства: целая стена экранов, которые в режиме реального времени показывают все, что происходит на производстве в Барнауле, Новосибирске и Бийске. На другой стене — увеличенные снимки самих предприятий, сделанные со спутника, и карта дилерской сети компании.

Кирилл Овсянников, генеральный директор «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

— Сегодня ваша компания поставляет свою продукцию в самые разные регионы России: от центральной части страны до Камчатки. Такая широкая география поставок совсем не характерна для предприятий ЖБИ. В чем секрет?

— Мы не обычный завод ЖБИ, а полноценный комбинат, объединяющий три завода. У нас есть инжиниринговый центр, который включает в себя конструкторский отдел, отдел технологии производства и полноценную лабораторию, где проводится множество исследований и испытаний.

Мы инвестируем сегодня в оборудование для продукции, которую будем выпускать завтра. Предприятия оснащены разнопрофильным оборудованием, позволяющим выпускать железобетонные и вибропрессованные изделия. Это не только тротуарная плитка, но и дорожная продукция — бордюры, поребрики, водостоки, тактильная плитка.

У промышленной площадки в Бийске новое, особое предназначение: она будет специализироваться на продукции для мостостроения. Отсюда расширение географии и ассортимента поставок.

Недавно федеральный канал пригласил нас для участия в съемках проекта по благо­устройству частной территории на Рублевке, где дом может стоить больше, чем целый завод. В передаче будут рассказывать, как правильно укладывать плитку. Не скрою, было приятно, что предприятие и его продукцию в Москве знают. Выбор москвичей остановился на нашей тротуарной плитке из новой коллекции «Гранит».

Эксклюзивные решения в европейскую часть страны мы поставлять можем и точно будем, но наш основной рынок — Сибирь. Сначала нужно обустроить свою землю, свой родной дом.

Когда-то мы покупали оборудование в Германии и решили познакомиться с его производителями. Мы были впечатлены, когда посреди типичного сельского бюргерского ландшафта увидели завод, построенный в стиле хай-тек. Но больше нас поразило то, что на этом заводе собрана и представлена история основателей и всех трудовых династий, которые многие годы работали на производстве, формировали его техническую культуру. Там бережно хранят и переносят на новые носители даже старые чертежи.

Один из владельцев компании тогда навел нас на мысль, как посчитать потенциальную загрузку предприятия. Мы сопоставили имеющиеся мощности и условную площадь основных муниципальных объектов в крае, включая парковые зоны, где может понадобиться наша плитка. Получилось, чтобы всех обеспечить, необходимо 300 лет. Понятно, что мы не монополисты и плитка на рынке в достатке есть. Но средний срок ее службы — 50 лет. Так что нам и детям нашим работы точно хватит.

Но для этого нужно не только производить и предлагать свою продукцию, но и формировать потребность. Это требует со стороны компании ключевых усилий.

В поисках «голубого океана»

— А как это выглядит на конкретном примере?

— Пять лет назад у нас по­явилась идея сделать в городах Сибири удобные трамвайные пути, обложив их красивой и функциональной плиткой. Как это можно сделать, первый раз мы увидели в Хельсинки, потом стали изучать опыт российских регионов. Аналогичное решение нашли в Екатеринбурге. Нарисовали, как с вымощенной плиткой будут выглядеть трамвайные пути на Челюскинцев, участок на Новом рынке. Запросили производителей оборудования из Китая, могут ли они изготовить нужную оснастку.

Презентовали идею в мэрии. Комитет по благоустройству города эту идею поддержал. Созданная нами плитка не просто работает на эстетику городской среды, но и увеличивает срок службы самих путей, легко и экономно обслуживается.

Патентуем некоторые уникальные решения, разработали стандарты. В конце года ждем оснастку и будем начинать. Помимо Барнаула, провели переговоры с мэрией Новокузнецка на поставку им такой плитки.

Еще одна новинка — крупноформатная высокопрочная плитка для зон с большой нагрузкой: аэропортов, вокзалов, перронов, дорог с высокой проходимостью и движением по ним большегрузных автомобилей. Сегодня мы можем делать форматы 900×600 мм, что не по силам нашим прямым конкурентам. Идею эту почерпнули у Петра I в Кронштадте и в Санкт-Петербурге, где лежат большеразмерные плиты, правда, из натурального камня. Мы провели анализ, посмотрели на мировые рынки и поняли, что потребность в такого рода продукции сегодня достаточно велика.

Благоустройство города с использованием продукции компании «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

— Ваше предприятие делает очевидный акцент на тротуарной плитке. Это что — найденный вами «голубой океан», рынок, на котором не такая жесткая конкуренция?

— Нет, конкурентов здесь предостаточно. Только в Барнауле по меньшей мере десяток компаний сейчас изготавливают плитку. И мы сегодня отказываемся от производства простой продукции, которую можно делать условно «на колене». В этом сегменте сейчас льются «кровавые реки» и идут ценовые войны.

Наш «голубой океан» — в другом. В июле мы пригласили ведущих архитекторов города на экскурсию, где показали возможности предприятия. Уже в ходе нее состоялись интересные разговоры. Например, один из проектировщиков заявил, что он хотел бы положить плитку вокруг своего здания определенного цвета, а ему ответили, что такого цвета никто не делает. Сделаем — пообещали мы. И о приемлемых объемах договорились.

Задача компании — открыть комбинат для творцов: архитекторов, проектировщиков, дизайнеров. Тех, кто умеет смело мыслить и опережать время.

В обычной практике производство таких людей не жалует: есть готовый формат — бери, приспосабливай под свои нужды. Наш подход прямо противоположный. Мы заинтересованы в формировании видения будущего: каким должен быть современный город? Чем наша продукция может его улучшить? Например, для благоустройства площади Победы и двух вокзалов. Специально для этого мы разработали эксклюзивную плитку с глубоким красным цветом.

Продукция компании «ЖБИ Сибири». Фото предоставлено компанией «ЖБИ Сибири».

— Насколько это затратно и эффективно — формировать потребность, идти, опережая рынок?

— Об эффективности я лично сужу по загрузке производства. Предприятие сегодня обеспечено портфелем заказов, и мы пытаемся реконструировать оборудование, чтобы хоть как-то срезать сезонные пики нагрузки. Имеем перспективу такой высокой загрузки на несколько лет вперед. Значит, наша стратегия работает. Мы не готовы быть как все. Мы хотим работать лучше, удобнее. И делать свою продукцию красивой.

Кому открывается космос

— Почему тогда многие другие предприятия ЖБИ оказались сегодня в кризисе?

— Они ждали, что мир не изменится и та потребность в железобетонных изделиях, которые можно делать на старом оборудовании, будет вечной. Вышло не так. Страна меняется. И работы на рынке хоть отбавляй, но для этого нужно тоже меняться.

Появились целые национальные проекты по строительству дорог, по созданию комфортной городской среды. И жилье потребителю требуется сегодня совсем иное: уютное, в дереве и кирпиче, с развитой инфраструктурой. И у государства появились новые задачи — благоустроить города, обновить дороги. Этим потребностям просто нужно соответствовать.

В Новосибирске, на заводе, приобретенном в 2021 году, в августе запускаем новый цех по производству изделий для крупнопанельного домостроения (на стене экранов Овсянников приближает камеру, которая показывает, как возводится новый корпус). Опыт установки камер перенял у дорожников. Так можно быстрее понять, что происходит у нас на каждом производственном участке. В Новосибирске тоже скоро начнем производить дорожную продукцию и плитку. Это существенно упростит логистику.

В Новосибирске на заводе, когда мы на него зашли, работали 38 человек. Сегодня их 146. Еще понадобится человек 250.

В Бийске сделали под заказ мостовую балку перекрытия в 24 метра. На перекрытиях моста у Нового рынка в Барнауле уже используется наша продукция — балки длиной 18 метров. Планируем увеличить длину балок перекрытия до 33 метров. Аналогов в Сибири точно нет. Я думаю, что через пару лет у этого предприятия не будет отбоя от заказов мосто­строителей.

— Знаю, что у вас разработана целая книга бренда для плитки, я прочитал с удовольствием. В ней так написано: «Космос. Город. Дом. Алом» — это не просто про плитку, а про верный и комфортный путь к благоустройству жизни». Город и дом — понятно, но к чему здесь космос?

— К отсутствию границ и к мечте. Реально компания может предложить безграничный выбор цветов и форматов плитки. Сделать то, чего никогда и никто не делал, под запрос конкретного клиента.

А еще к естественности и природе. Мы как-то ходили с моими тремя детьми в поход к Денисовой пещере вместе с членами Русского географического общества. Вечером у костра для взрослых была организована лекция известного климатолога. Он рассказал, почему в городе летом гораздо жарче, чем вне его. Главные составляющие — мелкодисперсная пыль, испарения от асфальта и малое количество зелени.

Плитка делается на основе природного камня, она экологичнее. Мы, если можно так сказать, возвращаем горы в город. Плитка, как правило, соседствует с деревьями. Ее активно используют в парках, там, где всегда есть место для зеленых насаждений.

Мечтаю, чтобы все сибирские города стали зелеными, комфортными и удобными для жизни. Будет здорово, если вместе с архитекторами и дизайнерами мы сможем внести свою лепту в достижение этой прекрасной цели.

Беседу вел Юрий Пургин.