Железобетонные цели. Как компания «ЖБИ Сибири» развивает площадку в Новосибирске на благо клиентам

В 2023 году «ЖБИ Сибири» (Барнаульский комбинат железобетонных изделия № 1 им. В.И. Мудрика) приступила к строительству нового цеха по выпуску железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Он будет располагаться на промышленной площадке в Новосибирске, которую с 2021 года развивает компания. По словам ее генерального директора Кирилла Овсянникова , новое производство позволит сократить затраты на логистику и сделать конечный продукт более привлекательным с точки зрения себестоимости.

«Мы полностью перезапустили производство»

— Кирилл Сергеевич , завод в Новосибирске ваша компания приобрела еще в 2021 году. Что он тогда собой представлял и каким видится сейчас?

— Действительно, в 2021 году мы приобрели предприятие в Новосибирске. Это была производственная площадка, на которой еще с советских времен выпускали отделочные материалы — от линолеума, дверей и окон до известкового раствора.

В 2000-х годах предприятие переквалифицировалось на выпуск малых архитектурных форм, а в 2010-х — вибропрессованных изделий — это тротуарная плитка, бордюр, поребрик.

Под нашим управлением площадка пережила существенные изменения. Осенью 2022-го мы полностью перезапустили производство, забрендировав всю продукцию под известную марку «Алом».

В настоящий момент цеха работают в полную смену, семь дней в неделю, 365 дней в году. Планируется переход на круглосуточный режим работы, чтобы успеть удовлетворить потребности строительного рынка.

Продолжаем расширять штат — сейчас на предприятии трудятся более 80 человек. В планах довести этот показатель до 150 человек. Поэтому приглашаем всех желающих — от формовщика до оператора — освоить эти профессии.

— Какие еще ставите перед собой цели?

— В 2023 году планируем увеличить объем производства в три раза, а в 2024-ом — в четыре. Сделать это помогут большой накопленный опыт, оборотные средства, кадровый потенциал и стремление сделать город красивее и привлекательнее. В текущем году на площадке в Новосибирске приступили к строительству нового цеха по выпуску железобетонных изделий для крупнопанельного домостроения. Сейчас проводим подготовку для монтажа фундаментов, уже закупили быстровозводимые сооружения, краны, и другое технологическое оборудование.

В августе нынешнего года планируем запустить производство стеновых панелей.

«Стратегия расписана до 2030 года»

— Объемы производства можете назвать?

— В 2023 году они будут незначительные. В 2024 году планируем производить 50 тыс. кв метров жилья в исполнении «панель», а в 2025-ом — до 100 тыс. кв. метров. Продукция будет предназначена, прежде всего, для строительных компаний Новосибирска и Новосибирской области.

— Открытие нового производства вы считаете стратегически важным шагом?

— Стратегия нашего предприятия расписана до 2030 года, и мы прекрасно понимаем, в каком направлении надо двигаться.

Несмотря на то, что рынок жилья имеет определенную волатильность, связанную с покупательской способностью, циклами строительства и другими факторами, важно следить за динамикой миграции населения.

Мы видим города, которые прирастают населением. И когда выбираем производственные площадки, прежде всего, обращаем на это внимание. Хочу отметить, что крупнопанельное домостроение в Новосибирске набирает обороты по причине своей доступности и экологичности.

— Получается , что спрос на железобетонную продукцию точно будет?

— На сегодняшний день практически весь объем железобетонных конструкций с площадки в Барнауле мы отправляем в Новосибирскую и Кемеровскую области. Это, соответственно, влечет за собой дополнительные логистические затраты, которые отражаются на себестоимости.

Надо иметь ввиду, что материалы в Барнаул мы доставляем за 200 км: цемент — из Искитима, щебни и пески — из Бийска. Предприятие в Новосибирске будет обеспечиваться местными материалами, что позволит нам получить более эффективный конечный продукт с точки зрения себестоимости.

Кирилл Овсянников , генеральный директор «ЖБИ Сибири». Фото: Дмитрий Лямзин.

«Объем перевозок колоссальный»

— Вопрос логистики стоит остро?

— Логистика с каждым годом обходится все дороже. Наша компания материалы и готовую продукцию доставляет в основном автомобильным транспортом — в летний сезон с завода в Барнауле отправляется около 4 тыс. фур ежемесячно. Объем перевозок колоссальный.

На наш взгляд, пока транспортные компании не переориентировались на транспорт отечественного производства, проблемы с перевозками будут только назревать. Поэтому, чем ближе мы будем к нашим покупателям, тем лучше для всех.

— Вы сказали , что основные клиенты завода — это заказчики в Новосибирской и Кемеровской области. Дальше будете расширять географию?

— Конечно. В этом году мы уже работаем над тем, чтобы попасть в программы благоустройства Томской, Омской и Тюменской областей. Из Барнаула нам всегда было тяжело работать с этими территориями. Площадка в Новосибирске логистически находится в более удобном положении, рассчитываем, что она поможет нам прирасти другими регионами.

Да, сейчас есть точечные поставки в Иркутскую область, Красноярский, Забайкальский края. С полноценным запуском площадки в Новосибирске, мы сможем расширить географию продаж практически на всю Сибирь.

Наша стратегия заключается в том, чтобы производить широкий ассортимент продукции для различных регионов Сибири, при этом сохраняя рыночную стоимость. Основная задача по площадке в Барнауле — снижение затрат и поиск эффективности, по Новосибирску — увеличение объемов производства.

— Получается , на Барнаул вы не нацелены?

— В нашем городе все отчетливее проявляется тренд на снижение объемов нового строительства. Предполагаем, что замещение выбывающих жилых фондов все же будет происходить, и через два-три года спрос на строительные материалы вновь начнет расти. Этот объем мы всегда сможем закрыть за счет нашей площадки в Барнауле.