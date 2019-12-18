Женщины в России получат прибавку к пенсии за счет умерших мужей

Дефицит пенсионных отчислений у женщин в России будет покрываться за счет пенсий умерших мужчин, пишет Ura.ru со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Мужчины после смерти продолжат содержать женщин: так называемые «недоиспользованные» пенсионные отчисления мужчин пойдут на покрытие дефицита пенсионных отчислений у женщин.

Нехватка отчислений в Пенсионный фонд России (ПФР) зафиксирована в 73 из 85 регионов. По мнению экспертов, дефицит возникает из-за того, что женщины выходят на пенсию раньше мужчин, а живут дольше.

Согласно подсчетам, благодаря пенсии умершего супруга в среднем одна россиянка будет получать в течение 22,6 лет около 3,8 млн рублей. Это на 175 тысяч рублей больше, чем сумма ее личных отчислений в ПФР.

При этом, например, в Ингушетии, где возраст дожития выше, женщины получат пенсию вдвое больше их отчислений.