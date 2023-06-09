Жесткий дискаунтер «Светофор» вошел в пятерку крупнейших торговых сетей Алтая. Кто за ним стоит

Откуда взялись «Светофоры»
Основатели торговой сети «Светофор» – бизнесмены из Красноярска: Валентина и Иван Шнайдеры (родители) и Андрей и Сергей Шнайдеры (их сыновья), пишет «Деловой квартал».
Бизнесом семья занялась еще в 1990-х: создала компанию «Ленком», которая стала дистрибутором пива и слабоалкогольных напитков. Компания выросла в крупного оптовика.
А затем, уже в 2000-х, бизнесмены основали сеть пивных «Напильник» - кроме пива там продавался крепкий алкоголь, табак и закуски. По данным Forbes, они открыли несколько десятков «Напильников» в Красноярском крае и соседних регионах.
Но в кризис 2008 года у пивных начались проблемы - народ в них стал ходить реже. У компаний Шнайдеров образовались просрочки по ссудам. В 2010-м Сбербанк добился в суде решения о взыскании с торгового дома «Ленком» долгов по кредитам. А в 2011-м – о признании его банкротом.
С чего началась торговая сеть
К моменту банкротства основного бизнеса Шнайдеры уже начали развивать сеть дешевых супермаркетов «Светофор» - сами они этот формат называют жестким дискаунтером. Первые два магазина семья открыла в 2009 году в Красноярском крае: в самом Красноярске и в Ачинске. Формат пришелся публике по душе - бизнес, что называется, взлетел.
Уже в 2014 году количество магазинов сети по России перевалило за сотню, в 2018 году – за тысячу – сюда, кстати, входят и магазины «Маяк». Сейчас «Светофоры» и «Маяки» открыты во всех федеральных округах и почти во всех регионах России.
Но России сибирякам оказалось недостаточно. В том же 2018-м они вышли за границу с продуктовыми магазинами под брендом Mere - сегодня они работают в нескольких странах Европы. В самой компании пишут, что к началу 2021 года сеть насчитывала более 2200 дискаунтеров.
В Алтайском крае первый «Светофор» появился в 2013 году, сегодня их 50, по данным сайта компании. Из них в Барнауле – только 11 (вместе с тремя «Маяками»).
На чем они экономят
Быстрый рост сети - следствие особой бизнес-модели дискаунтеров, в которой главное, хоть и не единственное, - низкие цены. Чтобы этого добиться, они экономят на всем.
На доставке и хранении товара, дизайне торгового зала (он минималистичный), персонале (сотрудников мало), отсутствии затрат на отделку (выбирают помещения, которые в этом не нуждаются). На освещении. В магазинах нет прилавков — товар продают из коробок и с деревянных палет.
Экономят они и на содержании помещений: в России площадь торгового зала площадь торгового зала невелика, от 900 до 1 200 кв. метров («Маяк» больше). Ну и, конечно, на входных ценах - компания предъявляет жесткие требования к поставщикам.
«Cтоимость товара, с учетом доставки до магазина, должна быть на 20-30% ниже стоимости товара на полке конкурента. Этого можно достичь за счет экономии на упаковке - нам не нужны яркие и броские "обертки". Для распространенных и известных брендов эта разница должна быть не менее 50%», - пишет сайт «Светофора».
Сеть берет товары только эконом-класса - предложения о поставках товаров премиум-сегмента и скоропорта не рассматриваются. Все это позволяет держать минимальную наценку и продавать товары дешевле, чем в других магазинах.
За низкие цены и узкий ассортимент (от 800 до 2 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров) их называют нищемаркетом, пишет NGS.ru.
Как отреагировали покупатели
Правда, поначалу система продажи «как на складе» пугала посетителей, пишет Forbes со ссылкой на одного из топ-менеджеров сети. Но потом люди привыкли. И, похоже, не просто привыкли.
Шнайдеры рассчитывали на людей с самым низким доходом и предполагали, что к ним придут лишь 1,5% покупателей населенного пункта. А оказалось, что в магазины пошли люди с разным доходом - покупательский трафик превзошел все ожидания основателей бизнеса. Судя по собственным наблюдениям автора, часть выручки делают «Светофору» мелкие оптовики, включая предпринимателей.
В Германии после открытия магазина Mere жители раскупили весь ассортимент за несколько дней, из-за чего супермаркет на некоторое время закрылся для восполнения запасов, сообщал ресурс Retail.ru со ссылкой на газету Bild.
Сама компания об этом написала без ложной скромности : «Бизнес российской компании «Торгсервис» произвел фурор в Германии». Однако, судя по фотографиям, ассортимент магазинов в Европе все же более богатый, чем в России.
Надо сказать, что на магазины сети «Светофор» время от времени поступают жалобы, которые сама же сеть и публикует на своем сайте (к слову, тоже весьма простеньком).
В декабре 2022 года некая Яна поведала сайту о покупке в Барнауле некачественной сгущенки. А в январе 2023 года Марина Валерьевна из Горно-Алтайска пожаловалась на сервис. «Обслуживание оставляет желать лучшего со дня открытия. То есть обслуживание по принципу «Все равно придёте!"».
И, судя по росту выручки, люди сюда действительно все равно приходят.
Как изменилась выручка
По данным портала «Прозрачный бизнес», в 2022 году выручка компании «Торгсервис 22» (то есть сети "Светофор" и "Маяк" в Алтайском крае) достигла 8,2 млрд рублей. В 2021 году она достигла 6,64 млрд, рост за год - плюс 23,8%.
По размеру выручки ее место среди ритейлеров, зарегистрированных в Алтайском крае, пятое.
На первом, разумеется, «Розница К-1» - ТС «Мария-Ра» (в 2022 году 117,88 млрд). На втором – «Роснефть-Алтайнефтепродукт» (РБК.Компании относят ее к компаниям розничной торговли): последние данные о выручке опубликованы только за 2020 год – 13,5 млрд. Третье и четвертое места у ТС «Аникс» (12,16 млрд) и «Новэкса» (10 млрд).
В сотню крупнейших налогоплательщиков Алтайского края "Торгсервис 22" пока не входит. Подчеркнем: компания - именно алтайский налогоплательщик. Это - еще один принцип бизнесменов Шнайдеров: в каждом регионе они регистрируют отдельное юрлицо (иногда больше одного), которое и отвечает за развитие сети.
В Алтайском крае это «Торгсервис 22», в Свердловской области – «Торгсервис 66», в Башкортостане – «Торсервис 102» и «Торгсервис 202». Совладельцы каждого такого юрлица – Шнайдеры, небольшие доли переданы партнерам. В итоге на каждого Шнайдера зарегистрированы десятки юрлиц.
Что касается «Торгсервис 22», то его соучредители - Сергей и Андрей Шнайдер (у них 53,5% и 30%). У их отца Ивана Шнайдера 9%, еще 4,5% владеет Валерий Яковлев и 3% - Андрей Вейкулайнен.
Директор алтайской сети Екатерина Слесарева, согласно сведениям Rusprofile.ru, также возглавляет «торгсервисы» в Амурской и Астраханской областях.
Что еще известно про Шнайдеров
В 2021 году Валентина Шнайдер заняла 182-е место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Ее состояние аналитики оценили в 650 миллионов долларов. Но руководят бизнесом все же ее сыновья Сергей и Андрей.
Источники «Делового квартала» рассказали, что по происхождению Шнайдеры немцы, живут в России. Ведут себя скромно - яхт и вилл у них никогда не было. Люди они не публичные – со СМИ не общаются. Их фото altapress.ru найти не удалось.
В России с бизнесом у них вроде бы все в порядке – выручка растет и в других регионах. А вот за границей бизнес идет с переменным успехом.
В начале 2022 года (уже после начала спецоперации) Шнайдеры закрыли единственный магазин Mere в Великобритании – в Престоне. Причины, видимо, не геополитические, а экономические: проблемы с поставками у него отмечались и в 2021 году.
Однако в марте 2023-го они заявили о перезапуске сети в Великобритании и даже начали нанимать персонал, рассказало издание Mirror.
В октябре 2022-го закрылся единственный дискаунтер Mere в Бельгии, сообщил интернет-ресурс Retaildetail.eu. Покупателей предупредили лишь поздно вечером в воскресенье, что в понедельник магазин больше не откроется. К счастью, мелким оптовикам разрешили купить нераспроданные товары.
В феврале 2023 года закрылся первый Mere в Боснии и Герцеговине – он проработал с мая 2022 года, написал другой европейский ресурс, посвященный торговле. Две другие торговые точки в этой стране работают. Ресурс полагает, что причины закрытия экономические – «обещания снизить цены на 20% было недостаточно, чтобы привлечь местных потребителей».
А вот в Сербии компания добилась успеха – там с февраля 2021-го, то есть за два года, появилось 20 магазинов. При этом санкции ЕС против России привели к изменению ассортимента. Компании Svetofor, владеющий брендом Mere, пришлось активизировать сотрудничество не только с сербскими поставщиками, но и с поставщиками из соседних стран.
Планы у бизнесменов завоевать Европу, похоже, не изменились. Пресса Словакии в начале 2023 года написала об их намерениях начать экспансию Mere в этой стране. Сеть не боится санкций Евросоюза, потому что хочет действовать в Словакии как словацкая компания, а около 80 процентов ее поставщиков - из ЕС, написали журналисты.
Как указывает Rusprofile.ru, все четверо Шнайдеров включены в санкционный список Украины.