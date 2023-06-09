Жесткий дискаунтер «Светофор» вошел в пятерку крупнейших торговых сетей Алтая. Кто за ним стоит

Компания «Торгсервис 22», развивающая в Алтайском крае сеть дискаунтеров «Светофор», вошла в пятерку крупнейших торговых сетей региона по итогам 2022 года. За год ее выручка возросла на 23,8%, достигнув 8,2 млрд рублей, следует из данных портала ФНС «Прозрачный бизнес». Что известно об этой компании и ее основателях, почему магазины «Светофор» называют нищемаркетом и как сети удается держать низкие цены? Об этом - обзор altapress.ru.

Откуда взялись «Светофоры»

Основатели торговой сети «Светофор» – бизнесмены из Красноярска: Валентина и Иван Шнайдеры (родители) и Андрей и Сергей Шнайдеры (их сыновья), пишет «Деловой квартал».

Бизнесом семья занялась еще в 1990-х: создала компанию «Ленком», которая стала дистрибутором пива и слабоалкогольных напитков. Компания выросла в крупного оптовика.

А затем, уже в 2000-х, бизнесмены основали сеть пивных «Напильник» - кроме пива там продавался крепкий алкоголь, табак и закуски. По данным Forbes, они открыли несколько десятков «Напильников» в Красноярском крае и соседних регионах.

Но в кризис 2008 года у пивных начались проблемы - народ в них стал ходить реже. У компаний Шнайдеров образовались просрочки по ссудам. В 2010-м Сбербанк добился в суде решения о взыскании с торгового дома «Ленком» долгов по кредитам. А в 2011-м – о признании его банкротом.

Один из магазинов в Барнауле. Altapress.ru

С чего началась торговая сеть

К моменту банкротства основного бизнеса Шнайдеры уже начали развивать сеть дешевых супермаркетов «Светофор» - сами они этот формат называют жестким дискаунтером. Первые два магазина семья открыла в 2009 году в Красноярском крае: в самом Красноярске и в Ачинске. Формат пришелся публике по душе - бизнес, что называется, взлетел.

Уже в 2014 году количество магазинов сети по России перевалило за сотню, в 2018 году – за тысячу – сюда, кстати, входят и магазины «Маяк». Сейчас «Светофоры» и «Маяки» открыты во всех федеральных округах и почти во всех регионах России.

Но России сибирякам оказалось недостаточно. В том же 2018-м они вышли за границу с продуктовыми магазинами под брендом Mere - сегодня они работают в нескольких странах Европы. В самой компании пишут, что к началу 2021 года сеть насчитывала более 2200 дискаунтеров.

Немецкий "Светофор" - дискаунтер Mere. mere-discounter.com

В Алтайском крае первый «Светофор» появился в 2013 году, сегодня их 50, по данным сайта компании. Из них в Барнауле – только 11 (вместе с тремя «Маяками»).

На чем они экономят

Быстрый рост сети - следствие особой бизнес-модели дискаунтеров, в которой главное, хоть и не единственное, - низкие цены. Чтобы этого добиться, они экономят на всем.

На доставке и хранении товара, дизайне торгового зала (он минималистичный), персонале (сотрудников мало), отсутствии затрат на отделку (выбирают помещения, которые в этом не нуждаются). На освещении. В магазинах нет прилавков — товар продают из коробок и с деревянных палет.

Экономят они и на содержании помещений: в России площадь торгового зала площадь торгового зала невелика, от 900 до 1 200 кв. метров («Маяк» больше). Ну и, конечно, на входных ценах - компания предъявляет жесткие требования к поставщикам.

Магазин сети "Светофор". svetofor-nsk.ru

«Cтоимость товара, с учетом доставки до магазина, должна быть на 20-30% ниже стоимости товара на полке конкурента. Этого можно достичь за счет экономии на упаковке - нам не нужны яркие и броские "обертки". Для распространенных и известных брендов эта разница должна быть не менее 50%», - пишет сайт «Светофора».

Сеть берет товары только эконом-класса - предложения о поставках товаров премиум-сегмента и скоропорта не рассматриваются. Все это позволяет держать минимальную наценку и продавать товары дешевле, чем в других магазинах.

За низкие цены и узкий ассортимент (от 800 до 2 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров) их называют нищемаркетом, пишет NGS.ru.

Магазин сети "Светофор". svetofor-nsk.ru

Как отреагировали покупатели

Правда, поначалу система продажи «как на складе» пугала посетителей, пишет Forbes со ссылкой на одного из топ-менеджеров сети. Но потом люди привыкли. И, похоже, не просто привыкли.

Шнайдеры рассчитывали на людей с самым низким доходом и предполагали, что к ним придут лишь 1,5% покупателей населенного пункта. А оказалось, что в магазины пошли люди с разным доходом - покупательский трафик превзошел все ожидания основателей бизнеса. Судя по собственным наблюдениям автора, часть выручки делают «Светофору» мелкие оптовики, включая предпринимателей.

В Германии после открытия магазина Mere жители раскупили весь ассортимент за несколько дней, из-за чего супермаркет на некоторое время закрылся для восполнения запасов, сообщал ресурс Retail.ru со ссылкой на газету Bild.

Немецкий "Светофор" - дискаунтер Mere. mere-discounter.com

Сама компания об этом написала без ложной скромности : «Бизнес российской компании «Торгсервис» произвел фурор в Германии». Однако, судя по фотографиям, ассортимент магазинов в Европе все же более богатый, чем в России.

Надо сказать, что на магазины сети «Светофор» время от времени поступают жалобы, которые сама же сеть и публикует на своем сайте (к слову, тоже весьма простеньком).

В декабре 2022 года некая Яна поведала сайту о покупке в Барнауле некачественной сгущенки. А в январе 2023 года Марина Валерьевна из Горно-Алтайска пожаловалась на сервис. «Обслуживание оставляет желать лучшего со дня открытия. То есть обслуживание по принципу «Все равно придёте!"».

И, судя по росту выручки, люди сюда действительно все равно приходят.

В магазине сети "Светофор". svetofor-nsk.ru

Как изменилась выручка

По данным портала «Прозрачный бизнес», в 2022 году выручка компании «Торгсервис 22» (то есть сети "Светофор" и "Маяк" в Алтайском крае) достигла 8,2 млрд рублей. В 2021 году она достигла 6,64 млрд, рост за год - плюс 23,8%.

По размеру выручки ее место среди ритейлеров, зарегистрированных в Алтайском крае, пятое.

На первом, разумеется, «Розница К-1» - ТС «Мария-Ра» (в 2022 году 117,88 млрд). На втором – «Роснефть-Алтайнефтепродукт» (РБК.Компании относят ее к компаниям розничной торговли): последние данные о выручке опубликованы только за 2020 год – 13,5 млрд. Третье и четвертое места у ТС «Аникс» (12,16 млрд) и «Новэкса» (10 млрд).

В сотню крупнейших налогоплательщиков Алтайского края "Торгсервис 22" пока не входит. Подчеркнем: компания - именно алтайский налогоплательщик. Это - еще один принцип бизнесменов Шнайдеров: в каждом регионе они регистрируют отдельное юрлицо (иногда больше одного), которое и отвечает за развитие сети.

Немецкий "Светофор" - дискаунтер Mere. mere-discounter.com

В Алтайском крае это «Торгсервис 22», в Свердловской области – «Торгсервис 66», в Башкортостане – «Торсервис 102» и «Торгсервис 202». Совладельцы каждого такого юрлица – Шнайдеры, небольшие доли переданы партнерам. В итоге на каждого Шнайдера зарегистрированы десятки юрлиц.

Что касается «Торгсервис 22», то его соучредители - Сергей и Андрей Шнайдер (у них 53,5% и 30%). У их отца Ивана Шнайдера 9%, еще 4,5% владеет Валерий Яковлев и 3% - Андрей Вейкулайнен.

Директор алтайской сети Екатерина Слесарева, согласно сведениям Rusprofile.ru, также возглавляет «торгсервисы» в Амурской и Астраханской областях.

Разгрузка товаров в сети "Светофор". svetofor-nsk.ru

Что еще известно про Шнайдеров

В 2021 году Валентина Шнайдер заняла 182-е место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Ее состояние аналитики оценили в 650 миллионов долларов. Но руководят бизнесом все же ее сыновья Сергей и Андрей.

Источники «Делового квартала» рассказали, что по происхождению Шнайдеры немцы, живут в России. Ведут себя скромно - яхт и вилл у них никогда не было. Люди они не публичные – со СМИ не общаются. Их фото altapress.ru найти не удалось.

В России с бизнесом у них вроде бы все в порядке – выручка растет и в других регионах. А вот за границей бизнес идет с переменным успехом.

В начале 2022 года (уже после начала спецоперации) Шнайдеры закрыли единственный магазин Mere в Великобритании – в Престоне. Причины, видимо, не геополитические, а экономические: проблемы с поставками у него отмечались и в 2021 году.

Немецкий "Светофор" - дискаунтер Mere. mere-discounter.com

Однако в марте 2023-го они заявили о перезапуске сети в Великобритании и даже начали нанимать персонал, рассказало издание Mirror.

В октябре 2022-го закрылся единственный дискаунтер Mere в Бельгии, сообщил интернет-ресурс Retaildetail.eu. Покупателей предупредили лишь поздно вечером в воскресенье, что в понедельник магазин больше не откроется. К счастью, мелким оптовикам разрешили купить нераспроданные товары.

В феврале 2023 года закрылся первый Mere в Боснии и Герцеговине – он проработал с мая 2022 года, написал другой европейский ресурс, посвященный торговле. Две другие торговые точки в этой стране работают. Ресурс полагает, что причины закрытия экономические – «обещания снизить цены на 20% было недостаточно, чтобы привлечь местных потребителей».

Немецкий "Светофор" - дискаунтер Mere. mere-discounter.com

А вот в Сербии компания добилась успеха – там с февраля 2021-го, то есть за два года, появилось 20 магазинов. При этом санкции ЕС против России привели к изменению ассортимента. Компании Svetofor, владеющий брендом Mere, пришлось активизировать сотрудничество не только с сербскими поставщиками, но и с поставщиками из соседних стран.

Планы у бизнесменов завоевать Европу, похоже, не изменились. Пресса Словакии в начале 2023 года написала об их намерениях начать экспансию Mere в этой стране. Сеть не боится санкций Евросоюза, потому что хочет действовать в Словакии как словацкая компания, а около 80 процентов ее поставщиков - из ЕС, написали журналисты.

Как указывает Rusprofile.ru, все четверо Шнайдеров включены в санкционный список Украины.