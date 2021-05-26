Жить по эталону. Новый тип тарифов на тепло задумали ввести в России

Инициативу о введении в России эталонных тарифов на теплоснабжение озвучили в Федеральной антимонопольной службе, передает РИА Новости со ссылкой на « Известия ».

Как заявил замглавы ФАС Виталий Королев, вероятно, что уже в июне текущего года правительство РФ опубликует проект соответствующего постановления. Данную меру планируют вводить постепенно.

Также отмечается, что с 1 июля 2022 года ряд российских регионов могут стать пилотными в плане внедрения эталонных тарифов.

«Они (эталоны) позволяют исключить субъективизм со стороны регионов при установлении тарифов и сделать ценообразование более прозрачным», — добавил Виталий Королев.

По мнению антимонопольщиков, данная мера позволит предотвратить рост тарифов на теплоснабжение.

В данный момент тарифы теплоснабжающих организаций ежегодно устанавливают региональные органы регулирования. Расчеты основаны на расходах предприятий, которые они способны доказать.

Эталонный подход предполагает определение среднего уровня расходов среди организаций, осуществляющих аналогичный вид деятельности.