Жители Алтайского края бодро оплачивают налоги за землю, транспорт и имущество

Управление ФНС по Алтайскому краю подвело предварительные итоги оплаты налога на имущества. Налоговики довольны: жители региона активно пополняют бюджет — из начисленных 3,8 млрд рублей они оплатили уже 1,4 млрд.

Налоги на землю, транспорт и имущество необходимо оплатить в срок до 1 декабря.

До установленной даты остается еще около двух недель. Однако в УФНС просят внести оплату заранее, чтобы не создавать очередей.

Елена Колоскова, руководитель отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю:

С каждым днем активность усиливается — как показывает опыт предыдущих лет, максимальный всплеск платежей приходится на последние дни срока уплаты. Однако мы не рекомендуем откладывать оплату налогов на последний момент. Заблаговременная оплата позволит сэкономить время и избежать больших очередей.

В условиях распространения коронавирусной инфекции лучше всего платить налоги вообще не выходя из дома.

Сделать это можно несколькими способами:

на сайта ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин физических лиц», «Личный кабинет»,

в мобильных приложениях банков,

через портал «Госуслуги».

В крайнем случае можно заплатить имущественные налоги до 1 декабря в отделениях банков, в банкоматах кредитных организаций, в почтовых отделениях и многофункциональных центрах.