Жители Алтайского края бодро оплачивают налоги за землю, транспорт и имущество

Налоги на землю, транспорт и имущество необходимо оплатить в срок до 1 декабря.
До установленной даты остается еще около двух недель. Однако в УФНС просят внести оплату заранее, чтобы не создавать очередей.
Елена Колоскова, руководитель отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю:
С каждым днем активность усиливается — как показывает опыт предыдущих лет, максимальный всплеск платежей приходится на последние дни срока уплаты. Однако мы не рекомендуем откладывать оплату налогов на последний момент. Заблаговременная оплата позволит сэкономить время и избежать больших очередей.
В условиях распространения коронавирусной инфекции лучше всего платить налоги вообще не выходя из дома.
Сделать это можно несколькими способами:
- на сайта ФНС России с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин физических лиц», «Личный кабинет»,
- в мобильных приложениях банков,
- через портал «Госуслуги».
В крайнем случае можно заплатить имущественные налоги до 1 декабря в отделениях банков, в банкоматах кредитных организаций, в почтовых отделениях и многофункциональных центрах.