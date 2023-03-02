Жители Алтайского края массово отказываются от кредитов

Как при ковиде
Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) уже отметили сходство динамики 2022 года с «ковидным» 2020 годом. И тогда, и в минувшем году после весеннего проседания сектор потребительского кредитования начинал восстанавливаться.
Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:
Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения.
Самые закредитованные
Алтайский край входит в тридцатку наиболее закредитованных регионов наряду с Красноярским краем, Кузбассом, а также Омской, Иркутской и Новосибирской областями.
Тем не менее, во всех этих субъектах также наблюдается спад потребительского кредитования:
- Красноярский край: -26,8%;
- Алтайский край: -25,1%;
- Иркутская область: -23,4%;
- Омская область: -23,1%;
- Кузбасс: -20,3%;
- Новосибирская область: -19,8%.
Новосибирская область продемонстрировала наименьший спад среди регионов не только Сибирского федерального округа, но и всей России. За 2022 год здесь было выдано 296,9 тыс. потребительских кредитов, в то время, как в Алтайском крае — 234,2 тыс.
От кредиток никуда не деться
Вместе с тем, количество денег, привлеченных заемщиками посредством кредитных карт, за 2022 год выросло по всей России на 10,3%. При этом Сибирский, а также Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа показали наименьший рост: +9,1%, +8% и +9,8% соответственно.
Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:
Кредитные карты интересны гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий: льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.
Самый низкий прирост количества привлеченных через карты кредитов по Сибири продемонстрировала Омская область, самый высокий — Кузбасс.
- Кузбасс: +9,3%;
- Новосибирская область: +9,2%;
- Алтайский и Красноярский края: +8,8%;
- Иркутская область: +8%;
- Омская область: +7,5%.