Жители Алтайского края массово отказываются от кредитов

Количество выданных в Алтайском крае за 2022 год потребительских кредитов сократилось на четверть (-25,1%). При этом темпы замедления кредитования на Алтае оказались все же ниже общероссийских (-27,1%).

Как при ковиде

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) уже отметили сходство динамики 2022 года с «ковидным» 2020 годом. И тогда, и в минувшем году после весеннего проседания сектор потребительского кредитования начинал восстанавливаться.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения.

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Самые закредитованные

Алтайский край входит в тридцатку наиболее закредитованных регионов наряду с Красноярским краем, Кузбассом, а также Омской, Иркутской и Новосибирской областями.

Тем не менее, во всех этих субъектах также наблюдается спад потребительского кредитования:

Красноярский край: -26,8%;

Алтайский край: -25,1%;

Иркутская область: -23,4%;

Омская область: -23,1%;

Кузбасс: -20,3%;

Новосибирская область: -19,8%.

Новосибирская область продемонстрировала наименьший спад среди регионов не только Сибирского федерального округа, но и всей России. За 2022 год здесь было выдано 296,9 тыс. потребительских кредитов, в то время, как в Алтайском крае — 234,2 тыс.

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От кредиток никуда не деться

Вместе с тем, количество денег, привлеченных заемщиками посредством кредитных карт, за 2022 год выросло по всей России на 10,3%. При этом Сибирский, а также Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа показали наименьший рост: +9,1%, +8% и +9,8% соответственно.

Алексей Волков,

директор НБКИ по маркетингу:

Кредитные карты интересны гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий: льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.

Банковская карта. СС0

Самый низкий прирост количества привлеченных через карты кредитов по Сибири продемонстрировала Омская область, самый высокий — Кузбасс.