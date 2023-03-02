2 марта
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Экономика

Жители Алтайского края массово отказываются от кредитов

Количество выданных в Алтайском крае за 2022 год потребительских кредитов сократилось на четверть (-25,1%). При этом темпы замедления кредитования на Алтае оказались все же ниже общероссийских (-27,1%).

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Как при ковиде

Эксперты Национального бюро кредитных историй (НБКИ) уже отметили сходство динамики 2022 года с «ковидным» 2020 годом. И тогда, и в минувшем году после весеннего проседания сектор потребительского кредитования начинал восстанавливаться.

Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:

Общее охлаждение в этом сегменте, в целом, обусловлено более консервативной кредитной политикой банков, отказывающих клиентам с недостаточным значением Персонального кредитного рейтинга и избыточной долговой нагрузкой. Сокращение выдачи в потребительском кредитовании также связано с тем, что в последнее время граждане все больше склоняются к сберегательной модели финансового поведения.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки

Самые закредитованные

Алтайский край входит в тридцатку наиболее закредитованных регионов наряду с Красноярским краем, Кузбассом, а также Омской, Иркутской и Новосибирской областями.

Тем не менее, во всех этих субъектах также наблюдается спад потребительского кредитования:

  • Красноярский край: -26,8%;
  • Алтайский край: -25,1%;
  • Иркутская область: -23,4%;
  • Омская область: -23,1%;
  • Кузбасс: -20,3%;
  • Новосибирская область: -19,8%.

Новосибирская область продемонстрировала наименьший спад среди регионов не только Сибирского федерального округа, но и всей России. За 2022 год здесь было выдано 296,9 тыс. потребительских кредитов, в то время, как в Алтайском крае — 234,2 тыс.

Быстрый кредит.
Быстрый кредит.
usd.nsk.sudrf.ru.

От кредиток никуда не деться

Вместе с тем, количество денег, привлеченных заемщиками посредством кредитных карт, за 2022 год выросло по всей России на 10,3%. При этом Сибирский, а также Дальневосточный и Северо-Западный федеральные округа показали наименьший рост: +9,1%, +8% и +9,8% соответственно.

Алексей Волков,
директор НБКИ по маркетингу:

Кредитные карты интересны гражданам, прежде всего, в силу своей технологичности и удобства, а также из-за привлекательных условий: льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.

Банковская карта.
Банковская карта.
СС0

Самый низкий прирост количества привлеченных через карты кредитов по Сибири продемонстрировала Омская область, самый высокий — Кузбасс.

  • Кузбасс: +9,3%;
  • Новосибирская область: +9,2%;
  • Алтайский и Красноярский края: +8,8%;
  • Иркутская область: +8%;
  • Омская область: +7,5%.
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