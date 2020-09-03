Жители Алтайского края оказались одними из самых расточительных в России

С января по июнь 2020 года россияне снизили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом. Алтайский край оказался одним из немногих регионов, средние затраты которого выросли. Об этом сообщают « Известия » со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Ежемесячные расходы россиян сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. рублей в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. рублей за аналогичный период 2020 года. С учетом инфляции они уменьшились на 10%.

Правда, не все россияне россияне стали экономить. Жители Алтайского края увеличили потребительские расходы в среднем на 1,2 тыс. рублей за первое полугодие 2020 года.

Расточительнее оказалось только население Сахалинской области, траты которого выросли на 8,5 тыс. рублей. Также не стали затягивать пояс жители Рязанской и Тверской областей, они потратили на 1,1 тыс. рублей и 1 тыс. рублей больше, и Ненецкого автономного округа — больше на 900 рублей.



Самое существенное снижение расходов в абсолютных значениях произошло в Москве, жители столицы снизили траты на 41 тыс. рублей. На втором месте расположилось население Якутии, они потратили на 28,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди наиболее экономных также оказались жители Севастополя (сохранили 26 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (19,1 тыс. рублей) и Краснодарского края (18,9 тыс. рублей).

Зарплата. unsplash.com

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Елена Трубникова,

президент FinExpertiza:

Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств пред предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах.

Правдав процентном соотношении самыми бережливым оказалось население Севастополяна 19,3% с учетом инфляции), Якутиина 18,5%) и Дагестанана 17,3%).Исследователи отметиличто снижение расходов в размере 11.5 тыс. рублей — максимум с 2006 годауже на протяжении 13 лет траты за первое полугодие ежегодно росли. В этом году россияне резко снизили расходы на путешествиярестораны и одежду. Главной причиной «экономии» по мнению экспертов является желание накопить финансовую подушку на черный деньпоскольку объем сбережений на фоне пандемии увеличился почти в 5 раз.