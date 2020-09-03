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Экономика

Жители Алтайского края оказались одними из самых расточительных в России

С января по июнь 2020 года россияне снизили потребительские расходы в среднем на 11,5 тыс. рублей в сравнении с прошлым годом. Алтайский край оказался одним из немногих регионов, средние затраты которого выросли. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Зарплата. Доходы. Финансы.
Зарплата. Доходы. Финансы.
altapress.ru

Ежемесячные расходы россиян сократились на 1930 рублей: с 26,9 тыс. рублей в первые шесть месяцев 2019-го до 24,97 тыс. рублей за аналогичный период 2020 года. С учетом инфляции они уменьшились на 10%.

Правда, не все россияне россияне стали экономить. Жители Алтайского края увеличили потребительские расходы в среднем на 1,2 тыс. рублей за первое полугодие 2020 года.

Расточительнее оказалось только население Сахалинской области, траты которого выросли на 8,5 тыс. рублей. Также не стали затягивать пояс жители Рязанской и Тверской областей, они потратили на 1,1 тыс. рублей и 1 тыс. рублей больше, и Ненецкого автономного округа — больше на 900 рублей.

Самое существенное снижение расходов в абсолютных значениях произошло в Москве, жители столицы снизили траты на 41 тыс. рублей. На втором месте расположилось население Якутии, они потратили на 28,7 тыс. руб. меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди наиболее экономных также оказались жители Севастополя (сохранили 26 тыс. рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (19,1 тыс. рублей) и Краснодарского края (18,9 тыс. рублей).

Зарплата.
Зарплата.
unsplash.com


Правда, в процентном соотношении самыми бережливым оказалось население Севастополя (на 19,3% с учетом инфляции), Якутии (на 18,5%) и Дагестана (на 17,3%).

Исследователи отметили, что снижение расходов в размере 11.5 тыс. рублей — максимум с 2006 года, уже на протяжении 13 лет траты за первое полугодие ежегодно росли. В этом году россияне резко снизили расходы на путешествия, рестораны и одежду. Главной причиной «экономии» по мнению экспертов является желание накопить финансовую подушку на черный день, поскольку объем сбережений на фоне пандемии увеличился почти в 5 раз.

Елена Трубникова,
президент FinExpertiza:

Общая сумма неизрасходованных населением средств за шесть месяцев этого года выросла в 4,6 раза и составила 2,15 трлн рублей. Россияне направили на сбережения 7,6% своих доходов против 1,6% годом ранее, причем большую часть этих средств пред предпочли хранить в наличных деньгах, а не на банковских вкладах.

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