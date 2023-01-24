Жители Алтайского края получили в ВТБ автокредитов на полмиллиарда рублей

В 2022 году клиенты банка в Алтайском крае оформили кредитов на покупку автомобилей на сумму около 500 млн рублей. Средний чек по итогам года составил 1 млн рублей, сохранившись на уровне 2021 года.

Клиенты ВТБ в Алтайском крае в 2022 году получили 480 кредитов на приобретение автомобилей на сумму около 500 млн рублей. Каждый десятый автокредит получен в рамках госпрограммы льготного автокредитования.

По итогам прошлого года около 60% сделок жители региона заключили в рамках залоговых программ автокредитования. Половина из них приходится на покупку новых автомобилей, наибольшей популярностью среди которых пользовались транспортные средства марок Lada, Geely, Hyundai. Из автомобилей с пробегом наиболее востребованными стали Toyota, Kia.

— В прошлом году покупательский спрос существенно поддержали госпрограммы, которые позволили приобретать автомобили со скидкой до 20% от стоимости. Расширение льготной программы на новые категории заёмщиков может стать стимулом роста и в этом году. Еще одним важным фактором, повлиявшим на спрос, стало улучшение банком условий по кредитам на автомобили с пробегом, а также возможность приобрести новый или бывший в употреблении автомобиль без первоначального взноса в рамках программ беззалогового автокредитования, на долю которых приходится коло 40% в наших выдачах, — отметил Дмитрий Горбунов, управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай.

В целом, по оценке ВТБ, в 2022 году российские банки выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.