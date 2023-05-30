30 мая
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры

Интернет-активность жителей Алтайского края в сервисах для обмена быстрыми сообщениями этой весной значительно увеличилась. Потребление трафика выросло в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Специалисты МегаФона составили рейтинг популярных мессенджеров на основе обезличенных данных по мобильной активности в Сети.

Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры.
Жители Алтайского края стали чаще звонить через мессенджеры.
Фото предоставлено компанией "Т2 мобайл".

Топ-3 самых востребованных сервисов для обмена сообщениями остался прежним, однако потребление трафика в них заметно изменилось. На первом месте Telegram — жители региона «прокачали» здесь в 1,7 раза больше информации, чем годом ранее. При этом отмечается и заметный рост звонков — в 2 раза. Примечательно, что этот сервис быстрой отправки сообщений является одним из наиболее экономичных по потреблению трафика. Если сравнивать с WhatsApp, то для передачи одного и того же количества сообщений в Telegram требуется в 2 раза меньше трафика.

Второе место в рейтинге у WhatsApp, который также стал популярнее у жителей Алтайского края. Объем общего трафика в сервисе увеличился на 43%, а число звонков — на 38%. Замыкает тройку Viber, динамика интереса к этому приложению не такая значительная, всего +3%.

Нынешней весной в программах для мгновенного обмена текстовыми сообщениями, аудиозаписями, фотографиями и другими мультимедиа жители края уже «прокачали» около 2,6 млн гигабайт. Для сравнения, этого объёма данных хватит для того, чтобы каждый житель Бийска дважды посмотрел онлайн фильм «Вызов» в высоком качестве 4К.

Мессенджеры стали не только привычным способом для общения людей, но и эффективным рабочим инструментом, источником оперативного получения новостей. Учитывая растущий спрос, в этом году специалисты МегаФона увеличили пропускную способность в прямых каналах связи с Telegram на 40% до 1400 Гбит/с, чтобы обеспечить наших абонентов высоким качеством работы. Также мы модернизируем и строим новые базовые станции в Алтайском крае, чтобы жители региона могли пользоваться любыми цифровыми сервисами на высоких скоростях передачи данных, — комментирует директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько.

  • Новости телекома

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость