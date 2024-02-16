16 февраля
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Экономика

Жители Алтайского края стали больше покупать и ходить по ресторанам

Алтайкрайстат обнародовал данные по обороту розничной торговли и общепита в регионе. В 2023 году покупать жители края хоть и не намного, но все же стали больше. Ранее эксперты altapress.ru подтверждали данную тенденцию, отмечая увеличение трафика в магазинах и размера среднего чека.

Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души».
Мультикультурная кухня в ресторане-поэме «Живые души».
Фото ресторана-поэмы «Живые души».

Согласно данным статведомства, оборот розничной торговли за 2023 год с учетом фактических цен вырос на 7,8%, по сравнению с годом ранее. Всего жители потратили 505,8 млрд рублей.

Траты людей на продукты, горячительные напитки и табак увеличились до 248,9 млрд рублей (106,4% в фактических ценах), траты не непродовольственные товары - до 256,9 млрд рублей (109,2%).

В общественном питании тоже отмечается рост, в фактических ценах оборот по итогам 2023 года составил 15,4 млрд рублей (112%).

Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Закрытый гастрономический ужин в ресторане авторской кухни «SREDA».
Компания «БКС Мир инвестиций»

О чем говорят эксперты

В конце ноября прошлого года на Экспертом совете ИД "Алтапресс" представители розничной торговли отмечали рост по всем фронтам.

Например, в самом крупном ТРЦ Барнаула Galaxy обороты торговли увеличился на 19%. Трафик покупателей стал выше на 10%.

Аналогичная ситуация и у продавцов стройматериалов. Совладелец компании «Альтерра» Роман Трефилов рассказывал: если за три квартала 2022 года в сети было снижение трафика, то за аналогичный период 2023-го — рост примерно на 10%.

Касса. Торговля.
Касса. Торговля.
CC0

Со знаком плюс работали представители алтайского общепита. Коммерческий директор сети «Гриль №1» Анастасия Слискова позитивно оценила ситуацию на рынке.

«Мы просели единственный раз в феврале 2022 года, в начале СВО. Но буквально через неделю вышли на прежние показатели продаж», — рассказала она.

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