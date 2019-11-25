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Экономика

Жители Алтайского края в среднем хранят в банках 80 тысяч рублей

Средний депозит жителя Алтайского края составляет 80,4 тысяч рублей, гласят данные рейтинга Ria.ru. В среднем по стране эта сумма — 200 тысяч рублей на человека.

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CC0

В рейтинге регионов Алтайский край занимает 66 строчку. За три года прирост вкладов составил 25,1%.

Республика Алтай расположилась на 75 месте. Там средний депозит — 43,9 тысяч рублей.

В лидирующей Москве средние вклады составляют почти 12 месячных зарплат (822 тысячи рублей). Эксперты говорят, что показатели столицы сильно искажают среднюю картину.

Медианный уровень вкладов среди регионов равняется 119 тысячам рублей. Если исключить Москву, то средний уровень вкладов составит 142 тысячи рублей. Таким образом, Москва в шесть раз богаче остальных регионов.

За последние 12 месяцев объем банковских вкладов в России вырос на 9% (+2,4 трлн рублей).

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