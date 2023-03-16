Жители Алтайского края задыхаются в долгах, но пытаются выкарабкаться

Алтайский край вошел в тридцатку самых закредитованных регионов России. Среднедушевой долг достигал здесь на начало января 71% годовой зарплаты. Вместе с тем, количество новых кредитов в регионе сокращается.

Алтайский край. Ситуация и прогнозы

Количество выданных в Алтайском крае потребительских кредитов в январе сократилось по сравнению с декабрем на треть (-34,8%), а средняя сумма потребкредита снизилась на 2,2% и составила 202 тыс. рублей. Новых кредитных карт было оформлено на 22,6% меньше, чем месяцем ранее.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают, что спад отчасти обусловлен сезонным фактором — прошедшими новогодними праздниками. Однако выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд.

Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют дальнейшее замедление розничного кредитования в текущем году. При этом кредитование граждан может прирастать на 15%, а рост зарплат составит всего 10%. Поэтому долговая нагрузка населения может стать еще выше.

Как в шелках. Что происходит в остальных регионах Сибири

Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Тыве — средний размер долга там практически совпадает с размером зарплаты за год. В Новосибирской области и обоих Алтаях кредитная нагрузка превысила 70% годовой зарплаты жителей.

Отношение среднедушевого долга к годовой зарплате в регионах Сибирского федерального округа:

Республика Тыва — 98,6%;

Новосибирская область — 79,5%;

Республика Алтай — 71,6%;

Алтайский край — 71%;

Омская область — 63,2%;

Республика Хакасия — 61,8%;

Иркутская область — 60,7%;

Томская область — 58,9%;

Красноярский край — 56,7%;

Кузбасс — 56,7%.

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Динамика закредитованности в регионах СФО

Тыва продемонстрировала еще и самый высокий в России после Севастополя прирост среднедушевого долга: +19,4% или +85,9 тыс. рублей за год. В остальных регионах Сибири прирост держался на уровне +20−30 тыс. рублей в год.

Превышение показателя отмечалось в Красноярском крае: +39,1 тыс., а также Иркутской области: +32,2 тыс. В Республике Алтай рост составил +24,8 тыс. рублей, в Алтайском крае: +21,9 тыс.

В РИА отмечают, что долговая нагрузка населения росла во всех регионах России, а средний прирост составил +31 тыс. рублей. Таким образом, темпы роста закредитованности в большинстве регионов Сибири оказались ниже, чем в целом по стране.

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Структура долговой нагрузки регионов Сибири в динамике

Потребительские кредиты

Количество выданных потребительских кредитов снижалось по всему округу. Сильнее всего просели Кузбасс и Алтайский край (-34,8% каждый), а также Новосибирская (-34%) и Иркутская (-32,8%) области. В Красноярском крае в январе выдано на 32% потребкредитов меньше, чем месяцем ранее, в Омской области — на 31,5%.

Средний размер кредита в целом по России составил 255 тыс. рублей. В регионах Сибири этот показатель оказался ниже среднего и сокращался везде, кроме Иркутской и Новосибирской областей.

Средний размер потребительского кредита в регионах Сибири на январь 2023 года и его динамика относительно предыдущего месяца:

Новосибирская область — 243 тыс. рублей ( +2,1%);

+2,1%); Красноярский край — 241 тыс рублей ( -4,3%);

-4,3%); Омская область — 239 тыс. рублей ( -5%);

-5%); Кузбасс — 219 тыс. рублей ( -2,9%);

-2,9%); Иркутская область — 206 тыс. рублей ( +1,5%);

+1,5%); Алтайский край — 202 тыс. рублей ( -2,3%).

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Кредитные карты

Наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт в Сибири продемонстрировали: Омская (-27,9%), Кемеровская (-26,2%) и Новосибирская (-25,7%) области. В Красноярском крае падение составило 25,1%, в Иркутской области — 23,3%, в Алтайском крае — 22,6%.

Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отмечает, что после августа 2022 года выдача новых кредитных карт снижалась практически непрерывно.

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Автомобильные кредиты

Выдача автокредитов в Сибири так же снизилась. В Новосибирской области падение составило 7,7%, в Иркутской — 7%, в Омской — 2,5%, в Красноярском крае — 2,3%. Рост показал лишь Кузбасс: +1,3%.

Средний размер автокредита сильнее всего в СФО сократился в Новосибирской области (-4,7%), Красноярском крае (-1,8%), а также Иркутской (-2,9%), Кемеровской (-1,8%) и Омской (-1%) областях.