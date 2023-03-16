Жители Алтайского края задыхаются в долгах, но пытаются выкарабкаться

Алтайский край. Ситуация и прогнозы
Количество выданных в Алтайском крае потребительских кредитов в январе сократилось по сравнению с декабрем на треть (-34,8%), а средняя сумма потребкредита снизилась на 2,2% и составила 202 тыс. рублей. Новых кредитных карт было оформлено на 22,6% меньше, чем месяцем ранее.
В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) отмечают, что спад отчасти обусловлен сезонным фактором — прошедшими новогодними праздниками. Однако выдача потребительских кредитов сокращается второй месяц подряд.
Эксперты РИА Рейтинг прогнозируют дальнейшее замедление розничного кредитования в текущем году. При этом кредитование граждан может прирастать на 15%, а рост зарплат составит всего 10%. Поэтому долговая нагрузка населения может стать еще выше.
Как в шелках. Что происходит в остальных регионах Сибири
Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Тыве — средний размер долга там практически совпадает с размером зарплаты за год. В Новосибирской области и обоих Алтаях кредитная нагрузка превысила 70% годовой зарплаты жителей.
Отношение среднедушевого долга к годовой зарплате в регионах Сибирского федерального округа:
- Республика Тыва — 98,6%;
- Новосибирская область — 79,5%;
- Республика Алтай — 71,6%;
- Алтайский край — 71%;
- Омская область — 63,2%;
- Республика Хакасия — 61,8%;
- Иркутская область — 60,7%;
- Томская область — 58,9%;
- Красноярский край — 56,7%;
- Кузбасс — 56,7%.
Динамика закредитованности в регионах СФО
Тыва продемонстрировала еще и самый высокий в России после Севастополя прирост среднедушевого долга: +19,4% или +85,9 тыс. рублей за год. В остальных регионах Сибири прирост держался на уровне +20−30 тыс. рублей в год.
Превышение показателя отмечалось в Красноярском крае: +39,1 тыс., а также Иркутской области: +32,2 тыс. В Республике Алтай рост составил +24,8 тыс. рублей, в Алтайском крае: +21,9 тыс.
В РИА отмечают, что долговая нагрузка населения росла во всех регионах России, а средний прирост составил +31 тыс. рублей. Таким образом, темпы роста закредитованности в большинстве регионов Сибири оказались ниже, чем в целом по стране.
Структура долговой нагрузки регионов Сибири в динамике
Потребительские кредиты
Количество выданных потребительских кредитов снижалось по всему округу. Сильнее всего просели Кузбасс и Алтайский край (-34,8% каждый), а также Новосибирская (-34%) и Иркутская (-32,8%) области. В Красноярском крае в январе выдано на 32% потребкредитов меньше, чем месяцем ранее, в Омской области — на 31,5%.
Средний размер кредита в целом по России составил 255 тыс. рублей. В регионах Сибири этот показатель оказался ниже среднего и сокращался везде, кроме Иркутской и Новосибирской областей.
Средний размер потребительского кредита в регионах Сибири на январь 2023 года и его динамика относительно предыдущего месяца:
- Новосибирская область — 243 тыс. рублей (+2,1%);
- Красноярский край — 241 тыс рублей (-4,3%);
- Омская область — 239 тыс. рублей (-5%);
- Кузбасс — 219 тыс. рублей (-2,9%);
- Иркутская область — 206 тыс. рублей (+1,5%);
- Алтайский край — 202 тыс. рублей (-2,3%).
Кредитные карты
Наибольшее сокращение выдачи новых кредитных карт в Сибири продемонстрировали: Омская (-27,9%), Кемеровская (-26,2%) и Новосибирская (-25,7%) области. В Красноярском крае падение составило 25,1%, в Иркутской области — 23,3%, в Алтайском крае — 22,6%.
Директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков отмечает, что после августа 2022 года выдача новых кредитных карт снижалась практически непрерывно.
Автомобильные кредиты
Выдача автокредитов в Сибири так же снизилась. В Новосибирской области падение составило 7,7%, в Иркутской — 7%, в Омской — 2,5%, в Красноярском крае — 2,3%. Рост показал лишь Кузбасс: +1,3%.
Средний размер автокредита сильнее всего в СФО сократился в Новосибирской области (-4,7%), Красноярском крае (-1,8%), а также Иркутской (-2,9%), Кемеровской (-1,8%) и Омской (-1%) областях.