Жители Алтайского края завалили арбитражный суд заявлениями о самобанкротство

В августе 2020 году количество заявлений в арбитражный суд Алтайского края о собственном банкротстве со стороны граждан возросло почти вдвое по сравнению с августом 2019-го. В то же время заявления о банкротстве лиц подают намного меньше, чем год назад.

Если в августе 2019 года было подано 122 заявления о банкротстве (из них 36 — юрлица, остальные граждане и небольшая доля предприниматели и фермеры), то в августе 2020-го — уже 176 (юрлица — только 17). Количество заявление за год возросло на 44%.

При этом количество заявлений от граждан (за вычетом юрлиц) увеличилось с 86 до 159, то есть почти на 100%.

Вал заявлений отчасти можно объяснить замедлением подачи заявлений во время пандемии банкротством, хотя в апреле 2020 года в арбитраж их поступило поступило все же немало: в целом (от «физиков» и «юриков») — 102 заявления, в мае — 123.

Банкротство. СС0

Но, возможно, знания о банкротстве граждан проникло в массы и появляется все больше людей списать таким образом долги, приводит объяснение руководителя проекта «Федресурс» Алексея Юхнина «Коммерсантъ».

А причины банкротств, как правило, однотипные. Гражданин взял кредит в одном или несколько банках, пользовался кредитной картой, брал займы в микрофинансовых структурах — и не в состоянии их вернуть.

В целом по России, в 2020 году, по данным «Федресурса», количество уже признанных банкротами граждан возросло на 60%, сообщает «Коммерсантъ».