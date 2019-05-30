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Экономика

Жители барнаульского поселка жалуются на опасный мост

Мост через реку Барнаулка в поселке им. Кирова (Булыгино) нуждается в экстренном ремонте. Барнаульцы жалуются, что он находится в аварийном состоянии, но им по-прежнему пользуются, в том числе дети, передает Barnaul22 в ВК.

Мост в посеке Булыгино.
Мост в посеке Булыгино.
vk.com/barneos22

В сообщество обратилась Марина Сихеева. Она рассказала, что по мосту через Барнаулку дети ходят в школу, много ребятишек просто бегают, играя: «Не хочется ждать несчастного случая, чтобы администрация установила перила и сделали ремонт на мосту, который разваливается».

Свое обращение Марина сопроводила видео, на котором продемонстрировала мост через реку. Железобетонная конструкция огорожена перилами только с одной стороны. С другой полотно имеет небольшой бордюр, который отгораживает пешехода и автомобиль от реки.

Мост в посеке Булыгино.
Мост в посеке Булыгино.
vk.com/barneos22

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