Жители барнаульского поселка жалуются на опасный мост

Мост через реку Барнаулка в поселке им. Кирова (Булыгино) нуждается в экстренном ремонте. Барнаульцы жалуются, что он находится в аварийном состоянии, но им по-прежнему пользуются, в том числе дети, передает Barnaul22 в ВК.

В сообщество обратилась Марина Сихеева. Она рассказала, что по мосту через Барнаулку дети ходят в школу, много ребятишек просто бегают, играя: «Не хочется ждать несчастного случая, чтобы администрация установила перила и сделали ремонт на мосту, который разваливается».

Свое обращение Марина сопроводила видео, на котором продемонстрировала мост через реку. Железобетонная конструкция огорожена перилами только с одной стороны. С другой полотно имеет небольшой бордюр, который отгораживает пешехода и автомобиль от реки.