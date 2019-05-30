Жители барнаульского поселка жалуются на опасный мост

В сообщество обратилась Марина Сихеева. Она рассказала, что по мосту через Барнаулку дети ходят в школу, много ребятишек просто бегают, играя: «Не хочется ждать несчастного случая, чтобы администрация установила перила и сделали ремонт на мосту, который разваливается».
Свое обращение Марина сопроводила видео, на котором продемонстрировала мост через реку. Железобетонная конструкция огорожена перилами только с одной стороны. С другой полотно имеет небольшой бордюр, который отгораживает пешехода и автомобиль от реки.