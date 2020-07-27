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Экономика

Жители Кузбасса выступили против повышения тарифов ЖКХ

Жители Кемерова и Новокузнецка потребовали от губернатора Кузбасса Сергея Цивилева отменить решения о резком повышении тарифов ЖКХ.

Квитанция на оплату ЖКХ.
Квитанция на оплату ЖКХ.
altapress.ru

Петиция с требованием отменить решение о повышении тарифов на 15% для жителей Кемерова и Новокузнецка опубликована на сайте change.org. Это самый высокий рост цен на услуги ЖКХ в стране, указали авторы.

«Для Кузбасса падение реальных доходов населения прогнозируется на уровне 5−7%. Таким образом, повышение тарифа на 15% является не только экономически не обоснованным, но и не обеспечивает соблюдение баланса экономических интересов предприятий сферы ЖКХ и интересов потребителей», — считают авторы.

Предельный индекс повышения тарифов для Кемеровской области, установленный на федеральном уровне, составил 4,9%. Чтобы повысить расценки сверх этой цифры региональное правительство должно было согласовать решение с горсоветами Новокузнецка и Кемерова. В них большинство депутатов входят во фракции «Единая России», и они поддержали увеличение тарифов, пишет Тайга.инфо.

Авторы петиции обратили внимание, что депутаты приняли решения без какого-либо экономического обоснования.

Пока петицию подписали более 500 человек.

Тарифы вырастут 1 сентября.

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