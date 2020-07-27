Жители Кузбасса выступили против повышения тарифов ЖКХ

Петиция с требованием отменить решение о повышении тарифов на 15% для жителей Кемерова и Новокузнецка опубликована на сайте change.org. Это самый высокий рост цен на услуги ЖКХ в стране, указали авторы.
«Для Кузбасса падение реальных доходов населения прогнозируется на уровне 5−7%. Таким образом, повышение тарифа на 15% является не только экономически не обоснованным, но и не обеспечивает соблюдение баланса экономических интересов предприятий сферы ЖКХ и интересов потребителей», — считают авторы.
Предельный индекс повышения тарифов для Кемеровской области, установленный на федеральном уровне, составил 4,9%. Чтобы повысить расценки сверх этой цифры региональное правительство должно было согласовать решение с горсоветами Новокузнецка и Кемерова. В них большинство депутатов входят во фракции «Единая России», и они поддержали увеличение тарифов, пишет Тайга.инфо.
Авторы петиции обратили внимание, что депутаты приняли решения без какого-либо экономического обоснования.
Пока петицию подписали более 500 человек.
Тарифы вырастут 1 сентября.