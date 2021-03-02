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2 марта
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Экономика

Жительница Алтайского края попала в рейтинг Forbes

Forbes представил первый рейтинг 20 self-made женщин России, в который вошли предпринимательницы, добившиеся успеха самостоятельно либо с партнерами.

Лариса Прокопьева, генеральный директор компании "Эвалар".
Лариса Прокопьева, генеральный директор компании "Эвалар".
Олег Богданов, altapress.ru

Почти половину списка составляют участницы рейтинга богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes, но 11 героинь в рейтинги делового издания раньше не попадали.

Среди них — известная предпринимательница из Бийска Алтайского края. Это Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар».

Forbes оценивает состояние 70-летней Прокопьевой в 175 млн долларов.

О бизнесе

В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие по выпуску косметики.

Название компания получила от имен двух основательниц. Но бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок, лекарственных трав и оздоровительных товаров.

БАДы

По оценке DSM Group, «Эвалар» в 2019 году занял 17% российского рынка биологических активных добавок, выручка головной компании группы составляет около 9 млрд рублей.

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