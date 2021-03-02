Жительница Алтайского края попала в рейтинг Forbes

Почти половину списка составляют участницы рейтинга богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes, но 11 героинь в рейтинги делового издания раньше не попадали.
Среди них — известная предпринимательница из Бийска Алтайского края. Это Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар».
Forbes оценивает состояние 70-летней Прокопьевой в 175 млн долларов.
О бизнесе
В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие по выпуску косметики.
Название компания получила от имен двух основательниц. Но бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок, лекарственных трав и оздоровительных товаров.
БАДы
По оценке DSM Group, «Эвалар» в 2019 году занял 17% российского рынка биологических активных добавок, выручка головной компании группы составляет около 9 млрд рублей.