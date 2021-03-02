Жительница Алтайского края попала в рейтинг Forbes

Forbes представил первый рейтинг 20 self-made женщин России, в который вошли предпринимательницы, добившиеся успеха самостоятельно либо с партнерами.

Почти половину списка составляют участницы рейтинга богатейших женщин России 2020 года по версии Forbes, но 11 героинь в рейтинги делового издания раньше не попадали.

Среди них — известная предпринимательница из Бийска Алтайского края. Это Лариса Прокопьева, основатель компании «Эвалар».

Forbes оценивает состояние 70-летней Прокопьевой в 175 млн долларов.

О бизнесе

В 1991 году сотрудница научно-производственного объединения «Алтай» Лариса Прокопьева и польская бизнесвумен Эва Домбровска решили создать собственное предприятие по выпуску косметики.

Название компания получила от имен двух основательниц. Но бизнес не заладился: Домбровска продала свою долю Прокопьевой, которая после первой неудачи решила сделать ставку на производство пищевых биодобавок, лекарственных трав и оздоровительных товаров.

БАДы

По оценке DSM Group, «Эвалар» в 2019 году занял 17% российского рынка биологических активных добавок, выручка головной компании группы составляет около 9 млрд рублей.