Жителям барнаульского поселка выставили тысячные счета за мусор

Жительница поселка Татьяна случайно узнала, что оказалась в должниках у оператора.
«Моя мама работает на почте, и в июне этого года она меня огорошила: заглянув в систему „Город“, увидела, что я, оказывается, должна 5000 рублей за вывоз ТКО „ЭКО-Комплексу“. В должниках оказались также многие мои соседи (1000−2000 рублей долга!).
Когда я обратилась к регоператору, мне объяснили, что мы должны выносить мусор в определенное место. Пешком до него от нас больше километра. Если же ехать на машине, то надо делать огромный крюк в несколько километров, что займет не меньше времени. А зимой? У нас сугробы по пояс! Неужели я понесу туда мусор? Это какой-то бред!», — возмущается Татьяна.
Также, по ее словам, жителям поселка изначально никто не разъяснял эту сложную схему выноса мусора.
Депутат Барнаульской городской Думы Оксана Молодых подтвердила, что жителям отдаленной части одной из улиц Куеты выставили многотысячные счета за ТКО.
При этом контейнерная площадка находилась в нескольких километрах. А улица разбивается железнодорожными путями без организованного перехода через них.
«Однако регоператора, видимо, не смущают расстояния, и 5 тыс. рублей он желает получить с обратившейся в Общественную приемную депутата Госдумы семьи за, как мы ее оцениваем, фактически неоказанную услугу», — отметила Оксана Молодых.
Депутат отметила, что они будут требовать счисления и установку контейнеров в нормативном расстоянии.
Также «СР» направил запрос в прокуратуру.