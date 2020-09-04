Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 сентября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Жителям барнаульского поселка выставили тысячные счета за мусор

Регоператор по вывозу ТКО «Эко-комплекс» выставил тысячные счета жителям Куеты, сообщается на сайте «Справедливой России».

Хлам. Мусор.
Хлам. Мусор.
Pixabay.com

Жительница поселка Татьяна случайно узнала, что оказалась в должниках у оператора.

«Моя мама работает на почте, и в июне этого года она меня огорошила: заглянув в систему „Город“, увидела, что я, оказывается, должна 5000 рублей за вывоз ТКО „ЭКО-Комплексу“. В должниках оказались также многие мои соседи (1000−2000 рублей долга!).

Когда я обратилась к регоператору, мне объяснили, что мы должны выносить мусор в определенное место. Пешком до него от нас больше километра. Если же ехать на машине, то надо делать огромный крюк в несколько километров, что займет не меньше времени. А зимой? У нас сугробы по пояс! Неужели я понесу туда мусор? Это какой-то бред!», — возмущается Татьяна.

Также, по ее словам, жителям поселка изначально никто не разъяснял эту сложную схему выноса мусора.

Депутат Барнаульской городской Думы Оксана Молодых подтвердила, что жителям отдаленной части одной из улиц Куеты выставили многотысячные счета за ТКО.

При этом контейнерная площадка находилась в нескольких километрах. А улица разбивается железнодорожными путями без организованного перехода через них.

«Однако регоператора, видимо, не смущают расстояния, и 5 тыс. рублей он желает получить с обратившейся в Общественную приемную депутата Госдумы семьи за, как мы ее оцениваем, фактически неоказанную услугу», — отметила Оксана Молодых.

Депутат отметила, что они будут требовать счисления и установку контейнеров в нормативном расстоянии.

Также «СР» направил запрос в прокуратуру.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость