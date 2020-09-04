Жителям барнаульского поселка выставили тысячные счета за мусор

Жительница поселка Татьяна случайно узнала, что оказалась в должниках у оператора.

«Моя мама работает на почте, и в июне этого года она меня огорошила: заглянув в систему „Город“, увидела, что я, оказывается, должна 5000 рублей за вывоз ТКО „ЭКО-Комплексу“. В должниках оказались также многие мои соседи (1000−2000 рублей долга!).

Когда я обратилась к регоператору, мне объяснили, что мы должны выносить мусор в определенное место. Пешком до него от нас больше километра. Если же ехать на машине, то надо делать огромный крюк в несколько километров, что займет не меньше времени. А зимой? У нас сугробы по пояс! Неужели я понесу туда мусор? Это какой-то бред!», — возмущается Татьяна.