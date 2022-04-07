Жителям Германии рассказали, что их ждет «на дне» без российского газа

Представители немецкой промышленности предупреждают, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика пойдет ко дну.
«В частности, если химический гигант BASF прекратит свою деятельность, повсюду внезапно возникнет нехватка строительных материалов или полуфабрикатов», — отмечает SRF.
Автомобильная промышленность больше не сможет делать лобовые стекла, то есть поставлять автомобили, пищевая промышленность столкнется с нехваткой важных ингредиентов, пострадает и фармацевтика.
Дефицит внезапно встанет повсеместным. Благосостояние окажется под угрозой, поэтому российский газ совершенно необходим.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что перебои в поставках газа грозят разрушительными последствиями для немецкого бизнеса, населения и цепочек поставок.