Житница без жителей. Хроника вымирания алтайского села в цифрах

Алтайский край сегодня позиционируется в стране, да и в мире, как житница и здравница Сибири. Таким образом, у края устойчиво сформирован имидж аграрного и туристического региона, и он намерен уверенно развивать эти «фишки» и использовать их в качестве своего конкурентного преимущества. Однако за ежегодными отчетами об увеличении урожайности, экспорте аграрной продукции и наращивании турпотока скрывается весьма печальная реальность — алтайское село перманентно теряет людей.

Грустные цифры

Помимо естественной убыли населения в регионе фиксируется постоянный миграционный отток. Причем, судя по цифрам, аграрный Алтай переживает настоящее бегство людей из села.

Как следует из данных Алтайкрайстата, в разрезе последних 30 лет ситуация с численностью населения выглядела следующим образом.

Под занавес советской эпохи, в 1990 году, в нашем регионе проживало 2,64 млн человек. Из них 1,533 млн — городские жители, 1,107 млн — сельчане. Соотношение горожан и селян, таким образом, было 58,1% к 41,9%.

Село в Алтайском крае. Настасья Коваленко

Если смотреть на процентовку 2020 года, то она выглядит так: в регионе 57% горожан и 43% селян. Казалось бы, доля сельского населения по отношению к цифрам 30-летней давности выросла, а значит, ни о каком вымирании алтайской деревни речи не идет.

Но это лишь «магия цифр». Если смотреть на абсолютные показатели, то все выглядит очень и очень печально. По состоянию на 1 января 2020 года всего в Алтайском крае численность населения составила 2,317 млн человек.

Это на 300 тыс. человек меньше, чем в 1990 году. Грубо говоря, регион терял по 100 тыс. человек за десятилетие.

В одном из сел Алтайского края. Олег Богданов

Что же касается соотношения городского и сельского населения, то на начало текущего года в крае проживало 1,319 млн горожан и 997,5 тыс. селян.

Таким образом, из статистических данных становится понятно, что реального увеличения сельского населения на Алтае не произошло, хотя его процентная доля незначительно возросла.

Эхо 90-х и «стабильных нулевых»

В России принято считать, что наиболее сильные социальные потрясения недавнего прошлого пришлись на лихие 90-е. Алтайское село по полной ощутило на себе то, как болезненно наша страна переходила с социалистических рельс на капиталистические.

В алтайском селе. Михаил Хаустов

Но что любопытно, стабильное сокращение сельского населения, исходя из статистических данных, в крае было зафиксировано уже в нулевые, а не 90-е годы.

Так, например, в 1995 году численность селян в Алтайском крае была даже больше, чем в еще советском 1990 году, — 1,294 млн человек (48% от общей численности жителей региона).

Тенденция же на постоянный отток сельского населения в регионе фиксируется после 2000 года.

Динамика численности сельского населения в Алтайском крае. altapress.ru. Динамика численности сельского населения в Алтайском крае. altapress.ru. Динамика численности сельского населения в Алтайском крае. altapress.ru.

Таким образом, исходя из этих данных, становится понятным, что на селе демографические проблемы в Алтайском крае имели отложенный эффект. Сокращение числа деревенских жителей произошло не в пик кризисных явлений в оте­чественной экономике, оно стало «эхом» тяжелых 90-х и, видимо, не таких уж стабильных 2000-х.

Где деньги?

То, что на селе не все хорошо, было понятно и 20 лет назад, и 10 лет назад, и сегодня. Лакмусовая бумажка — уровень зарплат сельских тружеников.

К большому сожалению, те, кто кормил и продолжает кормить не только своих земляков, проживающих в городах, но и жителей других регионов и даже стран, получают на Алтае очень и очень скромные деньги.

Село Николаевка после пожара. Алтайский край , 9 сентября. Анна Зайкова

На то, что простые алтайские аграрии должны получать куда более существенные зарплаты, поочередно указывали все наши губернаторы, но воз, как говорится, и ныне там.

При взгляде на последние данные Алтайкрайстата (январь — март 2020 года) о средних заработных платах в регионе в очередной раз становится понятно, что работники села в плане своих доходов, мягко говоря, звезд с неба не хватают.

При средней зарплате в регионе за март в 28 849 рублей средняя заработная плата в сельском хозяйстве в крае составляет 23 014 — то есть недотягивает даже до общекраевого уровня.

Топ-5 наиболее доходных сфер деятельности в Алтайском крае. altapress.ru.

Таким образом, о материальной мотивации сельских тружеников при изучении этих цифр говорить не приходится.

Так жить нельзя

Проблемы алтайского села и оттока населения стали предметом живого обсуждения на недавнем отчете губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства за 2019 год. Это мероприятие состоялось 28 мая в рамках сессии краевого парламента.

После выступления главы края, основным посылом которого стало то, что в целом минувший календарный период «можно записать в актив», слово взяли представители оппозиционных фракций.

Так, лидер партийного объединения «жириновцев» в АКЗС Владимир Семенов признал, что краевое правительство работало по мере сил и возможностей и добавил: «Мы понимаем, что изменить тенденции довольно сложно и завтра город-сад построен не будет, но нам хотелось бы видеть свет в конце тоннеля».

Владимир Семенов. Анна Зайкова

Судя по словам Семенова, этот пресловутый свет хотели бы видеть и простые жители региона, однако исходя из сегодняшней ситуации, многие просто вынуждены искать лучшей доли за пределами Алтая.

«Естественная убыль, миграционный отток говорят нам о том, что у части населения надежда еще не умерла, но с Алтайским краем уже не связана» — такой нерадостной формулой описал настроения людей лидер фракции ЛДПР.

Примерно в том же ключе высказалась о положении дел на аграрном Алтае и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, сделавшая акцент на том, что деятельность региональных чиновников оценивают сами жители, которые «голосуют ногами» и просто уезжают из края.

Мария Прусакова. Олег Богданов

«Некогда главная житница Сибири теряет село», — констатировала Прусакова, напомнив, что «село живет, пока там есть больница, школа и ДК».

Коммунистка подчеркнула, что сегодня, когда в районах закрываются больницы, оптимизируются школы и учреждения культуры, речи о достойной жизни на селе быть не может.

На фоне таких оценок невольно вспоминаются нашумевшие слова самого Виктора Томенко, который в не таком уж далеком прошлом метко отметил: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».

Видимо, осталось понять, как жить можно…