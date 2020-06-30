Житница без жителей. Хроника вымирания алтайского села в цифрах

Грустные цифры
Помимо естественной убыли населения в регионе фиксируется постоянный миграционный отток. Причем, судя по цифрам, аграрный Алтай переживает настоящее бегство людей из села.
Как следует из данных Алтайкрайстата, в разрезе последних 30 лет ситуация с численностью населения выглядела следующим образом.
Под занавес советской эпохи, в 1990 году, в нашем регионе проживало 2,64 млн человек. Из них 1,533 млн — городские жители, 1,107 млн — сельчане. Соотношение горожан и селян, таким образом, было 58,1% к 41,9%.
Если смотреть на процентовку 2020 года, то она выглядит так: в регионе 57% горожан и 43% селян. Казалось бы, доля сельского населения по отношению к цифрам 30-летней давности выросла, а значит, ни о каком вымирании алтайской деревни речи не идет.
Но это лишь «магия цифр». Если смотреть на абсолютные показатели, то все выглядит очень и очень печально. По состоянию на 1 января 2020 года всего в Алтайском крае численность населения составила 2,317 млн человек.
Это на 300 тыс. человек меньше, чем в 1990 году. Грубо говоря, регион терял по 100 тыс. человек за десятилетие.
Что же касается соотношения городского и сельского населения, то на начало текущего года в крае проживало 1,319 млн горожан и 997,5 тыс. селян.
Таким образом, из статистических данных становится понятно, что реального увеличения сельского населения на Алтае не произошло, хотя его процентная доля незначительно возросла.
Эхо 90-х и «стабильных нулевых»
В России принято считать, что наиболее сильные социальные потрясения недавнего прошлого пришлись на лихие 90-е. Алтайское село по полной ощутило на себе то, как болезненно наша страна переходила с социалистических рельс на капиталистические.
Но что любопытно, стабильное сокращение сельского населения, исходя из статистических данных, в крае было зафиксировано уже в нулевые, а не 90-е годы.
Так, например, в 1995 году численность селян в Алтайском крае была даже больше, чем в еще советском 1990 году, — 1,294 млн человек (48% от общей численности жителей региона).
Тенденция же на постоянный отток сельского населения в регионе фиксируется после 2000 года.
Таким образом, исходя из этих данных, становится понятным, что на селе демографические проблемы в Алтайском крае имели отложенный эффект. Сокращение числа деревенских жителей произошло не в пик кризисных явлений в отечественной экономике, оно стало «эхом» тяжелых 90-х и, видимо, не таких уж стабильных 2000-х.
Где деньги?
То, что на селе не все хорошо, было понятно и 20 лет назад, и 10 лет назад, и сегодня. Лакмусовая бумажка — уровень зарплат сельских тружеников.
К большому сожалению, те, кто кормил и продолжает кормить не только своих земляков, проживающих в городах, но и жителей других регионов и даже стран, получают на Алтае очень и очень скромные деньги.
На то, что простые алтайские аграрии должны получать куда более существенные зарплаты, поочередно указывали все наши губернаторы, но воз, как говорится, и ныне там.
При взгляде на последние данные Алтайкрайстата (январь — март 2020 года) о средних заработных платах в регионе в очередной раз становится понятно, что работники села в плане своих доходов, мягко говоря, звезд с неба не хватают.
При средней зарплате в регионе за март в 28 849 рублей средняя заработная плата в сельском хозяйстве в крае составляет 23 014 — то есть недотягивает даже до общекраевого уровня.
Таким образом, о материальной мотивации сельских тружеников при изучении этих цифр говорить не приходится.
Так жить нельзя
Проблемы алтайского села и оттока населения стали предметом живого обсуждения на недавнем отчете губернатора Виктора Томенко о работе регионального правительства за 2019 год. Это мероприятие состоялось 28 мая в рамках сессии краевого парламента.
После выступления главы края, основным посылом которого стало то, что в целом минувший календарный период «можно записать в актив», слово взяли представители оппозиционных фракций.
Так, лидер партийного объединения «жириновцев» в АКЗС Владимир Семенов признал, что краевое правительство работало по мере сил и возможностей и добавил: «Мы понимаем, что изменить тенденции довольно сложно и завтра город-сад построен не будет, но нам хотелось бы видеть свет в конце тоннеля».
Судя по словам Семенова, этот пресловутый свет хотели бы видеть и простые жители региона, однако исходя из сегодняшней ситуации, многие просто вынуждены искать лучшей доли за пределами Алтая.
«Естественная убыль, миграционный отток говорят нам о том, что у части населения надежда еще не умерла, но с Алтайским краем уже не связана» — такой нерадостной формулой описал настроения людей лидер фракции ЛДПР.
Примерно в том же ключе высказалась о положении дел на аграрном Алтае и лидер крайкома КПРФ Мария Прусакова, сделавшая акцент на том, что деятельность региональных чиновников оценивают сами жители, которые «голосуют ногами» и просто уезжают из края.
«Некогда главная житница Сибири теряет село», — констатировала Прусакова, напомнив, что «село живет, пока там есть больница, школа и ДК».
Коммунистка подчеркнула, что сегодня, когда в районах закрываются больницы, оптимизируются школы и учреждения культуры, речи о достойной жизни на селе быть не может.
На фоне таких оценок невольно вспоминаются нашумевшие слова самого Виктора Томенко, который в не таком уж далеком прошлом метко отметил: «Все у нас хорошо, но дальше так жить нельзя».
Видимо, осталось понять, как жить можно…