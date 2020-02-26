Жизнь прекрасна. Что запланировали Виктор Томенко и его команда в «Стратегии-2035»

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года («Стратегия 2035») прошел процедуру согласования в Министерстве экономического развития РФ и в апреле будет вынесен во втором чтении на краевое Заксобрание. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства. Рассказываем, из чего состоит этот документ и как мы будем жить через 15 лет.

Проект «Стратегии 2035» был подготовлен рабочей группой под руководством Минэкономразвития Алтайского края. На это потребовалось около года. На стадии подготовки в обсуждении основных проблем края активное участие в специальных «круглых столах» принимали представители бизнеса и общественности.

Проблемные дискуссии проводились по отраслям, результаты фиксировались в качестве предложений в «Стратегию 2035». Таким образом, данный документ нельзя считать порождением одних чиновников — руку к нему приложили многие эксперты.

В первом чтении документ был принят на ноябрьской сессии АКЗС.

В целом стратегия получилась довольно проработанным, хотя и не бесспорным документом. Текст ее изложен на 190 листах. Желающие могут ознакомиться с проектом на сайте регионального минэка. Мы же ограничимся представлением основных блоков.

Алтайский край. Михаил Хаустов

Миссия региона

Она, пожалуй, впервые четко сформулирована в документе. Скорее всего, такое видение миссии вызовет шквал критики, но другой у нас пока нет.

Алтайский край — ведущий агропромышленный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Территория творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации.

Стратегические приоритеты

Реализация миссии, по мнению разработчиков, должна осуществляться по трем направлениям:

качество жизни как системы социальных институтов , обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни;

обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни; благосостояние , создающее необходимые материальные условия для развития и самореализации человека;

создающее необходимые материальные условия для развития и самореализации человека; комфортное пространства для жизни человека в гармонии с окружающей средой.

Семья. СС0

Три сценария

Как и любой долгосрочный документ «Стратегия 2035» содержит три сценария развития.

Первый — консервативный, хотя правильнее было бы назвать его «пессимистическим». Он подразумевает ухудшение внешнеэкономических условий, усиление санкций, ускорение инфляции и рост стоимости финансовых ресурсов. Инвестиции резко снизятся, внедрение инноваций замедлится. Население в регионе будет по-прежнему сокращаться, а в целом Алтайский край по основным показателям будет еще сильнее отставать от регионов-лидеров.

Второй — базовый или умеренно-оптимистичный. Он предполагает текущее сохранение всех экономических процессов. Темпы экономического роста останутся невысокими, но позволят проводить модернизацию в социальных сферах. Сокращение населения замедлится, но полностью остановить эту негативную тенденцию не удастся. Частично потери будут компенсированы миграционным приростом. Качество госуслуг и государственного управления на всех уровнях станет заметно выше.

Третий — целевой, оптимальный или чересчур оптимистичный. Он подразумевает реализацию в крае всех ключевых федеральных программ и проектов, а также краевой программы «Энергия развития», с которой губернатор Виктор Томенко шел на выборы в 2018 году. Интенсивный экономический рост позволит перейти к экономике нового типа. Активно будут внедряться цифровые технологии, привлечение инвестиций повлечет за собой модернизацию ключевых отраслей. Объем неэнергетического экспорта вырастет в 4 раза. Рост численности населения в крае начнется с 2028 года, а средняя зарплата к 2035 году вырастет в 4,5 раза.

Открытие памятника Сеятелю. Анна Зайкова

Какие проекты предлагается реализовать в крае

1. Региональные программы «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Умный город», «Безопасный город», «Умная энергетика» и цифровизация системы здравоохранения.

2. Создать в крае общественно-консультационные советы из числа наиболее активных членов местного сообщества разной отраслевой направленности, мыслящих и действующих творчески, являющихся новаторами в своей профессиональной среде.

3. Создание центра поддержки одаренных детей (по аналогии с центром «Сириус»), где можно проводить выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в искусстве, естественно-научных дисциплинах, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

4. Создание специализированного института с электронной платформой «Банк идей» для сбора новаторских идей, способных изменить жизнь к лучшему.

5. Создание регионального (общественного) фонда «Строим будущее вместе» с участием в нем государства, бизнеса и активных граждан.

6. Содействие созданию в крае креативных пространств — ИТ-парка, коворкингов, арт-центров, арт-кварталов, центров современного искусства и др.

Алтайский край. biysk-ok.ru.

Ключевой сценарий: мы — оптимисты

В качестве такового предлагается целевой, умеренно-оптимистический.

При его реализации условный житель Алтайского края находится в центре всех процессов и явлений. Он является драйвером регионального развития, формирует человеческий капитал, который создает максимальную добавленную стоимость и обеспечивает экономический рост в долгосрочной перспективе.

Благодаря реализации указов президента, а также национальных проектов и прочих программ, Алтайский край может к 2035 году добиться следующих результатов: