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26 февраля -13°C

Жизнь прекрасна. Что запланировали Виктор Томенко и его команда в «Стратегии-2035»

Проект Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года («Стратегия 2035») прошел процедуру согласования в Министерстве экономического развития РФ и в апреле будет вынесен во втором чтении на краевое Заксобрание. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства. Рассказываем, из чего состоит этот документ и как мы будем жить через 15 лет.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

Проект «Стратегии 2035» был подготовлен рабочей группой под руководством Минэкономразвития Алтайского края. На это потребовалось около года. На стадии подготовки в обсуждении основных проблем края активное участие в специальных «круглых столах» принимали представители бизнеса и общественности.

Проблемные дискуссии проводились по отраслям, результаты фиксировались в качестве предложений в «Стратегию 2035». Таким образом, данный документ нельзя считать порождением одних чиновников — руку к нему приложили многие эксперты.

В первом чтении документ был принят на ноябрьской сессии АКЗС.

В целом стратегия получилась довольно проработанным, хотя и не бесспорным документом. Текст ее изложен на 190 листах. Желающие могут ознакомиться с проектом на сайте регионального минэка. Мы же ограничимся представлением основных блоков.

Алтайский край.
Алтайский край.
Михаил Хаустов

Миссия региона

Она, пожалуй, впервые четко сформулирована в документе. Скорее всего, такое видение миссии вызовет шквал критики, но другой у нас пока нет.

Алтайский край — ведущий агропромышленный экспортно ориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Территория творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации.

Стратегические приоритеты

Реализация миссии, по мнению разработчиков, должна осуществляться по трем направлениям:

  • качество жизни как системы социальных институтов, обеспечивающих достижение высоких стандартов жизни;
  • благосостояние, создающее необходимые материальные условия для развития и самореализации человека;
  • комфортное пространства для жизни человека в гармонии с окружающей средой.
Семья.
Семья.
СС0

Три сценария

Как и любой долгосрочный документ «Стратегия 2035» содержит три сценария развития.

Первый — консервативный, хотя правильнее было бы назвать его «пессимистическим». Он подразумевает ухудшение внешнеэкономических условий, усиление санкций, ускорение инфляции и рост стоимости финансовых ресурсов. Инвестиции резко снизятся, внедрение инноваций замедлится. Население в регионе будет по-прежнему сокращаться, а в целом Алтайский край по основным показателям будет еще сильнее отставать от регионов-лидеров.

Второй — базовый или умеренно-оптимистичный. Он предполагает текущее сохранение всех экономических процессов. Темпы экономического роста останутся невысокими, но позволят проводить модернизацию в социальных сферах. Сокращение населения замедлится, но полностью остановить эту негативную тенденцию не удастся. Частично потери будут компенсированы миграционным приростом. Качество госуслуг и государственного управления на всех уровнях станет заметно выше.

Третий — целевой, оптимальный или чересчур оптимистичный. Он подразумевает реализацию в крае всех ключевых федеральных программ и проектов, а также краевой программы «Энергия развития», с которой губернатор Виктор Томенко шел на выборы в 2018 году. Интенсивный экономический рост позволит перейти к экономике нового типа. Активно будут внедряться цифровые технологии, привлечение инвестиций повлечет за собой модернизацию ключевых отраслей. Объем неэнергетического экспорта вырастет в 4 раза. Рост численности населения в крае начнется с 2028 года, а средняя зарплата к 2035 году вырастет в 4,5 раза.

Открытие памятника Сеятелю.
Открытие памятника Сеятелю.
Анна Зайкова

Какие проекты предлагается реализовать в крае

1. Региональные программы «Цифровая экономика», «Производительность труда», «Умный город», «Безопасный город», «Умная энергетика» и цифровизация системы здравоохранения.

2. Создать в крае общественно-консультационные советы из числа наиболее активных членов местного сообщества разной отраслевой направленности, мыслящих и действующих творчески, являющихся новаторами в своей профессиональной среде.

3. Создание центра поддержки одаренных детей (по аналогии с центром «Сириус»), где можно проводить выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в искусстве, естественно-научных дисциплинах, а также добившихся успеха в техническом творчестве.

4. Создание специализированного института с электронной платформой «Банк идей» для сбора новаторских идей, способных изменить жизнь к лучшему.

5. Создание регионального (общественного) фонда «Строим будущее вместе» с участием в нем государства, бизнеса и активных граждан.

6. Содействие созданию в крае креативных пространств — ИТ-парка, коворкингов, арт-центров, арт-кварталов, центров современного искусства и др.

Алтайский край.
Алтайский край.
biysk-ok.ru.

Ключевой сценарий: мы — оптимисты

В качестве такового предлагается целевой, умеренно-оптимистический.

При его реализации условный житель Алтайского края находится в центре всех процессов и явлений. Он является драйвером регионального развития, формирует человеческий капитал, который создает максимальную добавленную стоимость и обеспечивает экономический рост в долгосрочной перспективе.

Благодаря реализации указов президента, а также национальных проектов и прочих программ, Алтайский край может к 2035 году добиться следующих результатов:

  • увеличение среднегодовой численности населения Алтайского края до 2 млн 330 тыс. человек;
  • увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 81,7 года;
  • увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 2,3 ребенка на одну женщину;
  • увеличение миграционного прироста населения до 22 тыс. человек.
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