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Экономика

Жизнь становится дороже. Стоимость проезда вырастет в алтайском городе с 12 марта

Жителей Рубцовска предупредили об увеличении стоимости проезда в маршрутках до 24 рублей, начиная с 12 марта.

Маршрутки.
Маршрутки.
rubtsovsk.org.

На сайте городской администрации сообщается, что в начале месяца от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 1Т, № 7, № 13, № 14 по нерегулируемым тарифам, поступило уведомление о том, что с 12 марта стоимость одной поездки составит 24 рубля.

В данный момент проезд по этим маршрутам стоит 22 рубля.

Сами горожане считают вероятным, что вскоре о намерении поднять стоимость проезда заявят предприниматели, осуществляющие перевозки и по другим маршрутам.

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