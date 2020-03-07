Жизнь становится дороже. Стоимость проезда вырастет в алтайском городе с 12 марта

Жителей Рубцовска предупредили об увеличении стоимости проезда в маршрутках до 24 рублей, начиная с 12 марта.

На сайте городской администрации сообщается, что в начале месяца от индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 1Т, № 7, № 13, № 14 по нерегулируемым тарифам, поступило уведомление о том, что с 12 марта стоимость одной поездки составит 24 рубля.

В данный момент проезд по этим маршрутам стоит 22 рубля.

Сами горожане считают вероятным, что вскоре о намерении поднять стоимость проезда заявят предприниматели, осуществляющие перевозки и по другим маршрутам.