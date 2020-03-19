Журнал «Эксперт» назвал регионы с наиболее острой проблемой нелегальных сигарет

Каждая седьмая пачка сигарет в России продается нелегально, в приграничных регионах эта доля еще выше — следует из исследования-ренкинга журнала «Эксперт».

Табачный рынок отличается беспрецедентным ростом контрабанды и контрафакта. В отсутствии государственных данных о масштабах рынка нелегального табака журнал «Эксперт» представляет собственное исследование. Ренкинг «Рынок нелегальных сигарет в российских регионах» представляет срез ситуации в стране в целом через региональный аспект. В ренкинге объединены результаты исследований агентств Kantar TNS Russia и Nielsen, а также дополнительные факторы.

Под нелегальными сигаретами подразумеваются пачки сигарет без акцизных (специальных) марок или с поддельными марками, а также пачки с настоящими специальными марками, за которые акциз уплачен не был (не заплатил акциз — значит, продукт нелегальный) и контрафактная (поддельная) продукция известных брендов.

Рост рынка нелегальных сигарет приводит к ряду негативных социально-экономических последствий. В их числе выпадающие доходы бюджета от неуплаты акцизов, убытки предприятий розничной торговли, торгующих легальными сигаретами, обеспечение доступа несовершеннолетних к сигаретам, рост серой экономики с оборотом огромного объема наличных денег, предоставление конкурентных преимуществ перед легальными российскими производителями.

На первые строки списка городов, в которых доля нелегальных сигарет наибольшая, попали Владикавказ, Рубцовск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Брянск, а также другие города, где черный рынок занимает от 13% до 60%. Средний показатель долинелегальных сигарет по всей России — 15,6% от всего табачного рынка.

В ТОП-10 городов с самым быстрым ростом нелегальных сигарет на первом месте находится Ульяновск, где доля нелегального табака за 2019 год увеличилась на 284%, далее идут Набережные Челны (253%), Барнаул (176%), Тольятти (100%) и Красноярск (93%).

Наибольшие потери федеральному бюджету из-за уклонения от уплат акциза и НДС наносит оборот черного табака в Москве — это около 3,490 млрд. рублей только за 2019 год. На втором месте — Ростов-на-Дону (2,365 млрд. руб.), далее Челябинск (1,603 млрд. руб.), Санкт-Петербург (1,428 млрд. руб.) и Красноярск (1,177 млрд. руб.), а общая сумма ущерба по стране составляет более 100 млрд. руб. за 2019 год.

Реакция местных властей на проблему нелегального табака изучалась на основе данных мобильного приложения «Патруль качества». Менее 5% обращений отрабатываются эффективно в Курганской области, Красноярском крае, Тюменской области и Москве.

По мнению экспертов, факторами, стимулирующими рост рынка нелегальных сигарет является стагнация доходов населения, — близость региона к границе, отсутствие активных действий региональных властей и правоохранителей, невысокие штрафы за нелегальное производство и продажу сигарет, отсутствие норм в законодательстве по обязательному уничтожению нелегальных сигарет и оборудования для их производства, несовершенная система приобретения акцизных марок в России, отсутствие лимитов на провоз немаркированных сигарет физлицами, отсутствие ответственности за пересечение госграницы с нелегальными табачными изделиями, отсутствие контроля за транзитом табачных изделий через территорию РФ.

В качестве инструментов противодействия предлагается ввод единой минимальной цены на табачную продукцию, усиление контроля за выдачей специальных (акцизных) марок, эффективное внедрения цифровой маркировки сигарет, а также другие законодательные изменения, позволяющие более жестко наказывать за нарушение закона и пресекать не только транспортировку и реализацию, но и производство нелегальной продукции.