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Журнал «УРАЛСИБ» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное медиа — 2019»

Банк УРАЛСИБ стал лауреатом Ежегодного всероссийского конкурса в области корпоративных медиа. В номинации «Клиентские медиа: журнал» награду получил журнал «УРАЛСИБ». Торжественная церемония награждения и вручение дипломов состоялось в среду 10 апреля.

Банк УРАЛСИБ
Банк УРАЛСИБ
архив банка УРАЛСИБ

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Организатор конкурса — некоммерческая отраслевая Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Журнал для клиентов и партнеров «УРАЛСИБ» — издание, призванное профессионально и объективно информировать аудиторию о достижениях и перспективах развития Банка, рыночных трендах и процессах, происходящих как в банковской сфере, так и в экономике в целом.

На сегодняшний день вышло 13 номеров журнала «УРАЛСИБ». В каждом номере журнала публикуется, в среднем, 20 информационных материалов, 90 фотоиллюстраций, 12 оригинальных инфографических материалов, 15 экспертных мнений.

В 2018 году была запущена электронная версия журнала УРАЛСИБ.


Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU).

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2019 года насчитывает: 6 филиалов, 271 точку продаж, 1 514 банкоматов, 527 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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