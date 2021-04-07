Жюри стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов. Алтайский край» определило лауреатов и победителей

Проект «Кадры будущего для регионов» запущен Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и направлен на формирование и развитие лидерских команд, способных включаться в проектирование и реализацию важных для региона проектов. В 2019 году Алтайский край по инициативе губернатора В.П. Томенко вошел в число 23 субъектов страны, участвующих в программе. При поддержке Министерства образования и науки региона на базе АИРО им. А.М. Топорова организован проектный офис инициативы.

За год более 150 школьников и 50 студентов средних специальных и высших учебных заведений реализовали более 20 социально значимых проектов под руководством наставников — представителей ведущих предприятий и организаций региона, в том числе АО «Алтай-Кокс», ООО «Дианэт.ru», ТС «Мария-Ра», барнаульская «Фабрика детской деревянной игрушки», центр молодежного инновационного творчества «Эврика», Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им. В.М. Шукшина, швейная фабрика «Авангард» и другие. Каждой команде удалось завершить создание собственного продукта — это мобильные приложения, настольные игры, виртуальные экскурсии, также ребята воплотили в жизнь задумку о создании игрушки, работающей по принципу биологической обратной связи, выделили белковый изолят из семян люпина, нарисовали экологический мультфильм, сшили линейку модной школьной формы и многое другое.

Награждение лауреатов и победителей. Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Финалисты стратегической инициативы прошли очный этап, Региональную губернаторскую школу, курс «Фабрика предпринимательства. Дети», организованный центром «Мой бизнес». Помимо профессиональных проб и стажировок на предприятиях для участников были организованы встречи с педагогами вузов, мастер-классы, тематические ворк-шопы, обучение по веб-дизайну, 3D-моделированию, основам мультипликации и другое.

Итоговая защита и церемония торжественного награждения команд-участниц состоялись в Алтайском филиале РАНХиГС. Жюри определило шесть команд-лауреатов: «Игровест», «Наш вклад в Победу», «Занимательная экономика», «БиоФудЛаб», «Emoji — гид» и «VR -Алтай». Победителями были признаны сразу две проектных команды: «Мы — тимуровцы» и ALGO.

Команда проекта «Игровест» получила специальный приз от центра «Мой бизнес» — сертификат на комплексное сопровождение проекта. «Игровест» — это лаборатория настольных игр, которая реализует в том числе проект игры «Узнай Алтай», призванной помочь школьникам лучше узнать историю и географию родного края.

Награждение лауреатов и победителей. Фото: архив , НО «Алтайский фонд МСП».

Победители награждены путевками в легендарный лагерь «Артек» на тематическую образовательную программу «Предприниматели будущего», а участники команды старше 18 лет — путевками на молодежный форум «АТР — 2021».