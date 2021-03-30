Знак качества. Региональный центр компетенций Алтайского края прошел сертификацию федеральных экспертов

Региональный центр компетенций Алтайского края (РЦК) в период с 15 по 23 марта успешно прошел процедуру сертификации федеральными экспертами.

В состав комиссии вошли представители Федерального центра компетенций (ФЦК), Министерства экономического развития РФ, а также региональных центров компетенций Рязанской и Липецкой областей.

Сертификация включает два этапа. На первой стадии эксперты дистанционно проверяют выполнение целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие количества и состав сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях-участниках.

В рамках второго этапа эксперты лично посещают производственные площадки, где реализуются мероприятия национального проекта «Производительность труда» при поддержке региональных специалистов, оценивают произошедшие изменения и их влияние на эффективность производственного процесса.

Одновременно с этим оцениваются компетенции экспертов РЦК, связанные с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта и организацией работ самого РЦК.

В ходе сертификации комиссия посетила «Алтайский центр кластерного развития», на базе которого создан РЦК, «Фабрику процессов», расположенную в центре «Мой бизнес», а также два предприятия Алтайского края — ООО КЗ «Промкотлоснаб» и ООО «Производство силикатного кирпича».

Отметим, что на предприятии «Промкотлоснаб» в июне 2020 года специалисты регионального центра компетенций завершили основной этап реализации проекта по снижению времени протекания процесса изготовления котла КВм-2,5−95 ШП («Гефест») на базе коллекторов диаметром 159 мм.

Внедренные здесь принципы бережливого производства позволили снизить время протекания процесса на 67%, на 198% увеличить выработку и на 86% уменьшить запасы незавершенного производства.

Кроме того, проект позволил провести оптимизацию расстановки оборудования, что сократило дистанцию транспортировки сырья и материалов продукта с 1416 м до 678 м. Также это позволило оптимизировать 70% площади производственного цеха.

На втором предприятии — «Производство силикатного кирпича» — работа по оптимизации процесса производства цветного силикатного кирпича еще ведется. При этом уже достигнуты успехи по сокращению времени протекания процесса, оптимизации персонала и его лишних движений, а также по организации рабочих мест по системе 5С.

Ожидается, что по итогам полугодовой поддержки региональных экспертов сокращение незавершенного производства в потоке составит 55%, увеличение выработки на одного сотрудника — 10%, время протекания процесса сократится на 40%, а также увеличится оборачиваемость запасов на 20%.

Федеральные эксперты высоко отметили качество мероприятий, связанных с обучением сотрудников предприятий-участников нацпроекта «Фабрика процессов» и организацией работы РЦК.

Руководитель РЦК Алтайского края Александр Вагенлейтер, комментируя сертификацию центра, подчеркнул: «Ценность подобной сертификации для нашего РЦК заключается прежде всего в экспертном взгляде со стороны на нашу работу и получение обратной связи. Положительное заключение экспертной комиссии по итогам проведения сертификации — это совместный результат работы специалистов и экспертов не только регионального РЦК, но и министерства экономического развития Алтайского края с КАУ „АЦКР“, на базе которого создан наш региональный центр компетенций».

Процесс сертификации РЦК в субъектах федерации начался в 2021 году и будет проводиться ежегодно. Следующая сертификация РЦК Алтайского края состоится через 12 месяцев.

Справка

Главной целью национального проекта «Производительность труда» является обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей отечественной экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru