27 июля
20 - 29 июня Онлайн-конференция «Алтай-Агро» sibagropark.ru
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Экономика

Знакомьтесь: материалы онлайн-форума «Алтай Агро-2022»

В конце июня июня прошел третий онлайн-форум «Алтай Агро — 2022». Он уже традиционно собрал на своей площадке очень представительный состав участников. Среди них — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельзозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».

онлайн-форума «Алтай Агро-2022»
онлайн-форума «Алтай Агро-2022»
Фото: Дмитрий Лямзин.

Первый день его работы был разделен на две сессии: «Инновации в молочном хозяйстве: вызовы, проблемы, решения» и «Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения». Видеосюжеты выступлений спикеров можно посмотреть здесь.

Во второй день «Алтай Агро-2022» прошла научно-практическая конференция для работников АПК «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».

В ее рамках состоялись две панельные дискуссии на темы: «Техника и технологии, цифровизация в условиях санкционной войны» и «Стратегия отрасли. Поддержка, прогнозы, экспортный потенциал».

Предлагаем вам познакомиться с программой конференции и презентациями участников по ссылке https://altai-agro.ru/2021/index.php?id=327

Предлагаем вам также ответить на несколько вопросов. Это поможет нам сделать следующую конференцию еще более интересной.

Анкета https://simpoll.ru/run/survey/2f657af3

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