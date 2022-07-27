Знакомьтесь: материалы онлайн-форума «Алтай Агро-2022»

Первый день его работы был разделен на две сессии: «Инновации в молочном хозяйстве: вызовы, проблемы, решения» и «Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения». Видеосюжеты выступлений спикеров можно посмотреть здесь.
Во второй день «Алтай Агро-2022» прошла научно-практическая конференция для работников АПК «Развитие АПК региона. Новая экономическая реальность. Вызов принят».
В ее рамках состоялись две панельные дискуссии на темы: «Техника и технологии, цифровизация в условиях санкционной войны» и «Стратегия отрасли. Поддержка, прогнозы, экспортный потенциал».
Предлагаем вам познакомиться с программой конференции и презентациями участников по ссылке https://altai-agro.ru/2021/index.php?id=327
Предлагаем вам также ответить на несколько вопросов. Это поможет нам сделать следующую конференцию еще более интересной.