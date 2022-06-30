О чем говорили участники онлайн-форума «Алтай Агро-2022»

28 июня (в преддверии «Дня сибирского поля») начал свою работу третий онлайн-форум «Алтай Агро — 2022». Он уже традиционно собрал на своей площадке очень представительный состав участников. Среди них — представители регионального министерства сельского хозяйства, видные ученые и специалисты, бизнесмены и, конечно, руководители крупных сельзозпредприятий и хозяйств, работающие непосредственно «на земле».

Естественно, что на ход дискуссии повлияли события, начавшиеся в феврале этого года, и экономические санкции, последовавшие за ними. О том, как приняли аграрии эти вызовы времени, с какими проблемами столкнулись, и какие пути решения этих проблем они видят, и шла речь на онлай-форуме «Алтай Агро-2022».

Первый день его работы был разделен на две сессии: «Инновации в молочном хозяйстве: вызовы, проблемы, решения» и «Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения».

Мы предлагаем вашему вниманию ссылки на выступления участников онлайн -форума

Приветственное слово замминистра сельского хозяйства Алтайского края Михаила Чмырева

Заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края Михаил Чмырев. Фото: Олег Богданов.

Выступления в рамках сессии № 1

Инновации в молочном животноводстве Алтая: вызовы, проблемы, решения

О том, какие тенденции наиболее актуальны сейчас в молочном животноводстве, и как они развиваются в мире, России и Алтайском крае рассказывает Андрей Трегубов управляющий компанией «Сибирские молочные технологии».

Роботизированное доениие — это процесс, требующий особых знаний и подготовки. О его тонкостях и особенностях напоминает Алексей Левин, генеральный директор компании «Еврогрупп» Барнаул

Несмотря на все трудности, проектировщики и строители животноводческих комплексов находят новые возможности для удовлетворения всех запросов потенциальных клиентов. О том, какие это возможности, вы узнаете из выступления Евгения Ряполова, директора компании «ТехСтройПроект». Барнаул.

Участники онлай-форума «Алтай Агро-2022» Фото: Олег Богданов.

О том, как эффективно и выгодно построить ферму, используя алтайский железобетон убедительно поведал Руслан Баклашов, руководитель корпоративных продаж ООО «БКЖБИ № 1 им. В.И. Мудрика» («ЖБИ Сибири»). Барнаул.

Своими мыслями о специфике строительства в сфере АПК делится Дмитрий Новиков руководитель отдела корпоративных продаж «Компании Металл Профиль» — признанного лидера в производстве целого ряда строительных материалов и конструкций.

Опытом работы первой в Алтайском крае роботизированной фермы, тем, какой эффект дала эта работа по применению различных технологий доения делится в этом видео Александр Орлов, директор ООО «Система». Топчихинский район.

О тонкостях и особенностях реализации инвестиционного проекта по строительству роботизированной фермы рассказывает Дмитрий Гостев, председатель СХА ПЗ «Степной». Немецкий национальный район.

Как воплотить в жизнь проект животноводческого комплекса на 1 200 коров? Как преодолевать трудности, возникающие на этом пути? На эти вопросы отвечает Иван Морозов, заместитель директора по животноводству ООО «Агро-Сибирь». Смоленский район.

Видеопрезентация «Как консультант стал практиком» будет интересна тем, кто хочет заняться «живым» делом не в теории, а непосредственно «на земле». Своим личным опытом делится Ольга Бабинец, директор по экономике и развитию животноводства агрофирмы «Гудвилл» Советский район.

Об особенностях и профессиональных тонкостях руководства крупным аграрным хозяйством рассказывает Петр Боос, директор ООО «Брюкке-Агро». Немецкий национальный район.

Выступления в рамках сессии № 2

Селекция и семеноводство в Сибири: потенциал импортозамещения

В рамках этой сессии участникам было предложено обсудить три темы. По указанным ниже ссылкам вы сможете посмотреть видеозаписи выступлений всех спикеров, участвовавших в работе онлайн-форума.

Тема № 1

Сибирские селекционеры — от опытов к закромам Родины.

Николай Халин, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края.

Александр Малько , руководитель ФГБУ Россельхозцентр Фото: Олег Богданов.

Александр Малько, руководитель ФГБУ Россельхозцентр.

Видеоотчет «Кто сильнее. Николай Коробейников о конкурентных преимуществах новых сортов алтайской пшеницы» Также этом сюжете приняли участие Маргарита Розова, руководитель лаборатории твердой пшеницы ФАНЦА и Александр Быстров (семеноводческое хозяйство «Русь»).

Выступление Максима Чекусова, руководитель Омского аграрного научного центра.

Выступление Ивана Лихенко зав. лабораторией CНИИ растениеводства и селекции, Новосибирская область.

Выступление руководителя Новосибирского филиала компании «Интерлизинг» Ирины Никитиной.

Роман Некрасов , директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ Фото: Олег Богданов.

Выступление Романа Некрасова. Директор департамента Министерства сельского хозяйства РФ

Выступление Алексея Гаркуши, руководитель ФГБНУ ФАНЦА.

Видео-сюжет «На честном конкурентном поле. В гостях у Андрея Прибыткова».

Выступление Александра Кутилина, руководителя компании «Гея».

Выступление Ксении Вепринцевой, агрохимика компании «Вирт».

Выступление Сергея Моисеева, руководителя компании «Сибагроцентр».

Тема № 2

Ответ практиков: эксперименты в поле. Что может дать элитное зерно

Выступление Кирилла Дятлова, директора дивизиона Восток, группы компаний Шанс.

Выступление Максима Студенова, руководителя КФХ

Выступление Александра Быстрова, исполнительного директора компании «Русь»

Выступление Андрея Прибыткова, НПФ Сибирская нива

Тема № 3

Семеноводческий андеграунд. Кто остается с нами. Перспективы использования импортных сортов

Выступление Константина Шклярова, представителя СФО KWS. RUS

Выступление Виталия Савинкова, исполнительного директора компании «Сисорт»

Выступление Юлии Кунцевич, представителя компании Щелково-Агрохим,

Выступление Андрея Вострякова, представителя компании «Сингента»

С заключительным словом к участникам форума обратился Александр Чеботаев, экс- министр сельского хозяйства, а ныне президент ассоциации «Агро-союз»

Выражаем благодарность за помощь в организации онлайн-конференции Центру «Мой бизнес»

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