Знатно вляпались. Почему в Алтайском крае решили проредить посевы популярной сельхозкультуры

В 2024 году алтайские сельхозпроизводители, вероятнее всего, сократят площади под гречихой. Популярная культура, которую на гребне волны высоких цен называли чуть ли не королевой полей, перестала таковой быть. Цены на гречиху опустились, спрос сократился до минимума. Имеющиеся переходящие запасы не внушают веры в светлое будущее. Что происходит на рынке, и чем это грозит, в материале altapress.ru.

О чем говорят фермеры

Фермерское хозяйство Анатолия Иванова в Косихинском районе много лет отправляло зерно гречихи на завод Nestle. Из него там делали детское питание.

В прошлом году крупное предприятие от алтайского сырья решило отказаться — закупило нужный объем в Воронеже, рассказал фермер.

По его словам, спрос на культуру в настоящий момент совсем невелик. Приобретают ее в основном местные переработчики. Закупочная цена варьируется от 14 до 17 тыс. рублей за тонну — это в два раза ниже, чем год назад.

Александр Чеботаев на экспертном совете ИД "Алтапресс". Анна Зайкова

Сам фермер продавать гречиху по такой цене не спешит — зерно может смело храниться без потери качества. Но определенные выводы Анатолий Иванов уже сделал, решив сократить гречневые посевы на 50%.

Вероятнее всего, по такому же пути пойдут и другие крупные предприятия Косихинского района, заменив гречиху на более востребованные рапс, сою или чечевицу.

Последнюю в 2023 году экспортеры буквально отрывали с руками, предлагая за нее баснословные деньги.

Блюдо из чечевицы Из открытых источников в Интернете

Что происходит по краю

В 2023 году Алтайский край вновь обновил гречневый рекорд, выдав на-гора более 900 тыс. тонн этой культуры. Но радости особой это не принесло.

По словам Александра Чеботаева, председателя «Агросоюза», по итогам прошлого года доходность гречихи опустилась до пятилетнего минимума.

Для Алтайского края гречиха — во многом страховой вариант. Она идет в ход в те моменты, когда из-за погодных условий провести поздний сев других культур нет возможности.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Так получилось и в 2023 году, когда на площади почти в 200 тыс. га аграрии не смогли посеять зерновые. Зато белым цветом распустилась гречиха.

«Пример того, как мы знатно вляпались, посеяв 726 тыс. га и получив урожай более 900 тыс. тонн. Что с ней теперь делать, непонятно», - рассказал Александр Чеботаев.

По данным Агросоюза, в 2023 году экспорт алтайской гречихи увеличился в два раза. Объем отгрузок за весь период составил 112 тыс. тонн. Основной покупатель — Китай.

Алтайская гречиха Анна Зайкова

Но спрос со стороны Поднебесной цены все равно не удержал. Из-за колебаний курса юаня в начале года отгрузки гречихи в Китай и вовсе прекратились.

Ее остатки на складах в Алтайском крае оцениваются в 400 тыс. тонн. Это почти годовой запас.

Что происходит в переработке

Гречневый рынок в России лихорадит ежегодно. Еще свежи в памяти события 2020 года, когда из-за дикого спроса крупа на полках магазинов то появлялась, то исчезала. Люди, ошарашенные самоизоляцией, все закупали впрок.

Гречка. Олег Богданов

В тот период спрос на гречневую крупу со стороны торговых сетей был такой огромный, что перерабатывающие предприятия были вынуждены перейти на круглосуточный режим работы, лишь бы справиться с заказами.

Сейчас все перевернулось с ног на голову. Как рассказал altapress.ru руководитель одного из крупных гречезаводов на Алтае, рынок перенасыщен гречкой.

«Свои закупочные цены торговые сети тоже снизили. Думаю, что многие предприятия уже работают по гречке в убыток, лишь бы не останавливать производство», - отметил эксперт.

Гречка. Кризис. altapress.ru

Что может быть дальше

Александр Чеботаев полагает: посевные площади гречихи в Алтайском крае надо снижать, смело отдав 200 тыс. га под другие культуры. Это, по мнению председателя «Агросоюза», позволит региону вновь «не потонуть в гречневых полях».

«Я сейчас смотрю на предгорные районы, которые погрязли в этой гречихе и не собираются от нее уходить. Думаю, что там может возникнуть падальник. Чтобы затрат не было, сельхозпроизводители просто не будут ее убирать», - считает Чеботаев.

Несмотря на сложившиеся обстоятельства, в восточных районах края гречиха все же остается доходной. В степных же территориях в нынешних условиях она приносит только убыток.

В Алтайском крае продолжается уборка гречихи Олег Богданов

Объективных предпосылок к тому, что в 2024 года цена на гречиху поднимется выше 20 тыс. рублей за тонну эксперты пока не видят.

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