7 июня
﻿
Экономика

Золотые правила инвестирования. Владелец ювелирного дома «Элита» Оксана Некрасова — о том, почему вложения в драгоценности надежны в любые времена

Оксана Некрасова шутит, что если ее отправить на необитаемый остров, там через две недели появится ювелирный бутик. Недавно предпринимательница провела тестирование своего бизнеса, и выяснилось, что он находится на пике развития. В этот переломный момент в качестве дальнейшего пути компания выбрала масштабирование. В нашем материале успешная бизнес-леди делится правилами сохранения и приумножения капитала.

Оксана Некрасова.
Оксана Некрасова.
Ювелирный дом «Элита»

— Беседы с коллегами подтвердили мои наблюдения: в последние годы бриллиантовую группу покупают лучше, чем фианитовую. А российские ювелиры по-прежнему радуют и удивляют новинками, так что выбор у наших покупателей всегда есть!

1
Лучшие инвестиции — вложения в ювелирные украшения

— Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал инвестиции в драгметаллы альтернативой валютным накоплениям. И речь не только о слитках. Ювелирные украшения с каждым годом растут в цене. Тем более, если покупаешь известные бренды. Продукция таких компаний растет не из-за инфляции, у нее свой критерий роста.

Ювелирные украшения.
Ювелирные украшения.
Ювелирный дом «Элита»
2
Женщины украшать себя не перестанут ни при каких обстоятельствах

— Ювелирный дом «Элита» расположен в Белокурихе, городе-курорте федерального значения. Наши покупатели — люди, которые объехали мир и знают, что такое бренды. Это очень требовательная аудитория. Сейчас покупки таких клиентов стали более взвешенными: они смотрят и на цену, и на качество, и на подачу. Но покупают. Что еще раз говорит о стабильной востребованности ювелирных украшений.

3
Франшиза — это безрисковая модель

— Ко мне неоднократно обращались люди, влюбленные в ювелирные украшения, из Казахстана, Москвы, Екатеринбурга, Костромы с просьбой помочь открыть бизнес. И я с удовольствием это делаю, так как знаю, что эти предприниматели погружены в тему, со своей клиентской базой, и у них все получится. Но меня на все салоны не хватит. Поэтому я стала развивать франшизу: современные бутики премиум-класса с лучшим оборудованием, полным банковским пакетом, сформированной программой лояльности.

Ювелирные украшения.
Ювелирные украшения.
Ювелирный дом «Элита»
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия
Ювелирный дом «ЭЛИТА»
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия
Ювелирный дом «ЭЛИТА»
Ювелирные изделия
Ювелирные изделия
Ювелирный дом «ЭЛИТА»

Цифра

89% затрат при открытии бизнеса по франшизе — это вложения в сами ювелирные украшения.

4
Развивать новые технологии и постоянно учиться

— Сегодня экономить на серверах, компьютерном обеспечении, программах — все равно, что экономить на зимних шинах. У нас вся цифровая база была заранее подготовлена. Это позволило освоить работу с единой информационной платформой для взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней без особых сложностей.

5
Надо не идти в ногу со временем, а бежать впереди

— Мы работаем уже тридцать лет и знаем, что новшества на рынке появляются постоянно. Не следует ждать пинка, чтобы начать их внедрять в работу своей компании. Если развиваешься — будешь успешным. Если остановился, то все вложенное в бизнес до этого, пропадет зря.

Оксана Некрасова.
Оксана Некрасова.
Ювелирный дом «Элита»

Досье

Оксана Некрасова — владелец ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Нацио­нальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае.

+7 903 947-99-87.

Г. Белокуриха,

  • ул. Мясникова, 18,
  • ул. Славского, 9 («Белокуриха»),
  • ул. Славского, 18 (центр курорта),
  • ул. Славского, 34 («Россия»),
  • ул. Славского, 39 (Altai West)
  • Новости компаний
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость