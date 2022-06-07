— Беседы с коллегами подтвердили мои наблюдения: в последние годы бриллиантовую группу покупают лучше, чем фианитовую. А российские ювелиры по-прежнему радуют и удивляют новинками, так что выбор у наших покупателей всегда есть!
— Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал инвестиции в драгметаллы альтернативой валютным накоплениям. И речь не только о слитках. Ювелирные украшения с каждым годом растут в цене. Тем более, если покупаешь известные бренды. Продукция таких компаний растет не из-за инфляции, у нее свой критерий роста.
— Ювелирный дом «Элита» расположен в Белокурихе, городе-курорте федерального значения. Наши покупатели — люди, которые объехали мир и знают, что такое бренды. Это очень требовательная аудитория. Сейчас покупки таких клиентов стали более взвешенными: они смотрят и на цену, и на качество, и на подачу. Но покупают. Что еще раз говорит о стабильной востребованности ювелирных украшений.
— Ко мне неоднократно обращались люди, влюбленные в ювелирные украшения, из Казахстана, Москвы, Екатеринбурга, Костромы с просьбой помочь открыть бизнес. И я с удовольствием это делаю, так как знаю, что эти предприниматели погружены в тему, со своей клиентской базой, и у них все получится. Но меня на все салоны не хватит. Поэтому я стала развивать франшизу: современные бутики премиум-класса с лучшим оборудованием, полным банковским пакетом, сформированной программой лояльности.
Цифра
89% затрат при открытии бизнеса по франшизе — это вложения в сами ювелирные украшения.
— Сегодня экономить на серверах, компьютерном обеспечении, программах — все равно, что экономить на зимних шинах. У нас вся цифровая база была заранее подготовлена. Это позволило освоить работу с единой информационной платформой для взаимодействия участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней без особых сложностей.
— Мы работаем уже тридцать лет и знаем, что новшества на рынке появляются постоянно. Не следует ждать пинка, чтобы начать их внедрять в работу своей компании. Если развиваешься — будешь успешным. Если остановился, то все вложенное в бизнес до этого, пропадет зря.
Досье
Оксана Некрасова — владелец ювелирного дома «Элита», учредитель ассоциации «Национальные ювелирные бренды России», издатель коллекционного журнала об украшениях JEWELRY GARDEN на Алтае.
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