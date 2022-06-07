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Франшиза — это безрисковая модель

— Ко мне неоднократно обращались люди, влюбленные в ювелирные украшения, из Казахстана, Москвы, Екатеринбурга, Костромы с просьбой помочь открыть бизнес. И я с удовольствием это делаю, так как знаю, что эти предприниматели погружены в тему, со своей клиентской базой, и у них все получится. Но меня на все салоны не хватит. Поэтому я стала развивать франшизу: современные бутики премиум-класса с лучшим оборудованием, полным банковским пакетом, сформированной программой лояльности.