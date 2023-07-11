Золотодобытчик подал в суд на правительство края из-за памятника природы и потери доходов

Потерянные миллионы
Исковое заявление в Алтайский краевой суд фирма «Аурус» подала в марте – через месяц после подписания губернатором края документа о создании памятника природы. Ответчик по иску – региональное правительство.
В иске представитель фирмы утверждал (заявление есть в редакции), что границы памятника природы краевого значения «Долина реки Каменка» пересекают границы ее лицензионного участка в низовье реки Каменка, что в Алтайском районе.
В результате создания памятника природы утвержденные запасы россыпного золота у фирмы «Аурус» уменьшились на 28,4 килограмма. Свой ущерб фирма оценила в 131 млн рублей - исходя из стоимости одного грамма 4 620,57 рублей.
В первоначальном иске, поданном в марте, фирма требовала признать постановление правительства края о создании в Алтайском крайоне памятника природы недействующим со дня его принятия.
В мае ее представитель изменил предмет или основания своего иска, следует из карточки дела на сайте суда. Что именно изменено, altapress.ru пока неизвестно. Однако, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, суть требований осталась прежней.
Местная инициатива
Лицензию на добычу золота на участке недр на участке недр "Россыпь р. Каменка" фирма «Аурус» получила в октябре 2019 года, указано в электронном каталоге географических документов.
Лицензию госорган выдал, несмотря на значимость для района реки Каменка, комментировали тогда в алтайском отделении «народного фронта». Ведь эта речка – главная (не считая Катуни) водная артерия Алтайского района, и на ее берегу стоит райцентр, крупнейшее в регионе село.
С инициативой создать здесь особо охраняемую территорию выступили местные жители, утверждали тогда в "народном фронте". Вместе с экспертами активисты подготовили предложения о памятнике природы еще в 2017 году.
Видимо, мотивом продвигать инициативу стала угроза нанесения старателями ущерба экосистемам. "Народный фронт" рассказывал, что негативным примером стала разработка россыпи на реке Баранча в том же районе, из-за чего происходит загрязнение воды, а на берегу образовались "лунные ландшафты".
«Народный фронт поддержал идею активистов и выступил за создание памятника природы, несмотря на сопротивление хозяйствующих субъектов и недальновидных местных чиновников. Начинание было поддержано минприроды и правительством Алтайского края», - рассказал алтайский «фронт».
Добыча запрещена
Исследование территории будущего памятника природы ученые АлтГУ провели за счет краевого бюджета еще в 2019 году. Они подтвердили ее природоохранное значение.
Однако представитель «Ауруса» считает, что с того времени прошло много времени, а актуальных сведений у властей нет.
В иске представитель фирмы указывает: с момента комплексного экологического обследования прошло более четырех лет, с того времени здесь провели рубки леса, построили ЛЭП и базу отдыха.
Это, по мнению авторов иска, значит, что на момент создания памятника природы ни минприроды, ни правительство края не обладали никакой информацией о наличии или отсутствии биологического разнообразия.
И более того, ни минприроды, ни правительство региона, по мнению истца, «не могли создать памятник природы, так как на территории отсутствуют уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношения природные комплексы по состоянию на 2023 год».
Возражения золотодобытчиков, в общем, понятны. Согласно указу, на территории «Долины реки Каменки» запрещена разведка и добыча полезных ископаемых, как, собственно, многие другие виды хозяйственной деятельности, негативно влияющие на природу.
Ближайшее судебное заседание по иску фирмы «Аурус» назначено на 20 июля.
Что такое «Долина реки Каменки»
- Расположен в юго-западном направлении от райцентра Алтайского в северных отрогах Алтая на возвышенной перемычке между Чергинским и Семинским хребтами.
- Общая площадь – 2373 гектара.
- Создан постановлением правительства Алтайского края от 13 февраля 2023 года.
- 90% территории покрыто мелколиственными и хвойными лесами.
- р. Каменка - приток Катуни
- Расположены крупные популяции редких растений, в том числе краснокнижных (зубянка сибирская и кандык сибирский).
- На территории отмечено обитание черного аиста и синего соловья, занесенных в Красную книгу Алтайского края.
- В границах памятника природы, в 4 км от с. Алтайское (в районе слияния рек Большой Щемиловки и Каменки), расположены пещера «Адамово ребро».
Источник: минприроды АК.
Что известно о фирме «Аурус»
- Зарегистрирована в марте 2019 года, юридический адрес барнаульский – ул. Радужная, 67.
- Директор с 7 июня – Александр Апельганс.
- Учредитель с сентября 2021 года Юрий Михайлов, у него кемеровский ИНН.
- Михайлов также является учредителем еще пяти организаций, зарегистрированных в Новосибирске, Горно-Алтайске, Новокузнецке.
- Их основные виды деятельности - добыча руд и песков драгоценных металлов («Суенга-металлик», «Алтайгеоресурс», «Европейско-азиатская горнорудная компания»), рестораны и услуги по доставке продуктов питания («Мельница»), автомобильный грузовой транспорт («Ресурс»).
- Одна из компаний Михайлова - «Европейско-азиатская горнорудная компания» - в декабре 2022 года стала победителем аукциона на право разведки и добычи золота на участке недр «Россыпь р. Светлая (левый приток р. Баранча)», проинформировал Regnum.