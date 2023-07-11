Золотодобытчик подал в суд на правительство края из-за памятника природы и потери доходов

Фирма «Аурус», добывающая золото в Алтайском районе, подала в суд на правительство края из-за создания памятника природы «Долина реки Каменки». Золотодобытчик заявил в иске, что границы памятника природы "захватили" часть ее лицензионного участка. Из-за этого утвержденные запасы россыпного золота на участке уменьшились и фирме нанесен крупный ущерб - более 130 млн рублей.

Потерянные миллионы

Исковое заявление в Алтайский краевой суд фирма «Аурус» подала в марте – через месяц после подписания губернатором края документа о создании памятника природы. Ответчик по иску – региональное правительство.

В иске представитель фирмы утверждал (заявление есть в редакции), что границы памятника природы краевого значения «Долина реки Каменка» пересекают границы ее лицензионного участка в низовье реки Каменка, что в Алтайском районе.

В результате создания памятника природы утвержденные запасы россыпного золота у фирмы «Аурус» уменьшились на 28,4 килограмма. Свой ущерб фирма оценила в 131 млн рублей - исходя из стоимости одного грамма 4 620,57 рублей.

Памятник природы "Долина реки Каменка". geo.asu.ru

В первоначальном иске, поданном в марте, фирма требовала признать постановление правительства края о создании в Алтайском крайоне памятника природы недействующим со дня его принятия.

В мае ее представитель изменил предмет или основания своего иска, следует из карточки дела на сайте суда. Что именно изменено, altapress.ru пока неизвестно. Однако, как сообщил источник, знакомый с ситуацией, суть требований осталась прежней.

Местная инициатива

Лицензию на добычу золота на участке недр на участке недр "Россыпь р. Каменка" фирма «Аурус» получила в октябре 2019 года, указано в электронном каталоге географических документов.

Лицензию госорган выдал, несмотря на значимость для района реки Каменка, комментировали тогда в алтайском отделении «народного фронта». Ведь эта речка – главная (не считая Катуни) водная артерия Алтайского района, и на ее берегу стоит райцентр, крупнейшее в регионе село.

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

С инициативой создать здесь особо охраняемую территорию выступили местные жители, утверждали тогда в "народном фронте". Вместе с экспертами активисты подготовили предложения о памятнике природы еще в 2017 году.

Видимо, мотивом продвигать инициативу стала угроза нанесения старателями ущерба экосистемам. "Народный фронт" рассказывал, что негативным примером стала разработка россыпи на реке Баранча в том же районе, из-за чего происходит загрязнение воды, а на берегу образовались "лунные ландшафты".

«Народный фронт поддержал идею активистов и выступил за создание памятника природы, несмотря на сопротивление хозяйствующих субъектов и недальновидных местных чиновников. Начинание было поддержано минприроды и правительством Алтайского края», - рассказал алтайский «фронт».

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

Добыча запрещена

Исследование территории будущего памятника природы ученые АлтГУ провели за счет краевого бюджета еще в 2019 году. Они подтвердили ее природоохранное значение.

Однако представитель «Ауруса» считает, что с того времени прошло много времени, а актуальных сведений у властей нет.

В иске представитель фирмы указывает: с момента комплексного экологического обследования прошло более четырех лет, с того времени здесь провели рубки леса, построили ЛЭП и базу отдыха.

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

Это, по мнению авторов иска, значит, что на момент создания памятника природы ни минприроды, ни правительство края не обладали никакой информацией о наличии или отсутствии биологического разнообразия.

И более того, ни минприроды, ни правительство региона, по мнению истца, «не могли создать памятник природы, так как на территории отсутствуют уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношения природные комплексы по состоянию на 2023 год».

Возражения золотодобытчиков, в общем, понятны. Согласно указу, на территории «Долины реки Каменки» запрещена разведка и добыча полезных ископаемых, как, собственно, многие другие виды хозяйственной деятельности, негативно влияющие на природу.

Ближайшее судебное заседание по иску фирмы «Аурус» назначено на 20 июля.

"Долина реки Каменки", памятник природы краевого значения. Минприроды АК.

Что такое «Долина реки Каменки»

Расположен в юго-западном направлении от райцентра Алтайского в северных отрогах Алтая на возвышенной перемычке между Чергинским и Семинским хребтами.

Общая площадь – 2373 гектара.

Создан постановлением правительства Алтайского края от 13 февраля 2023 года.

90% территории покрыто мелколиственными и хвойными лесами.

р. Каменка - приток Катуни

Расположены крупные популяции редких растений, в том числе краснокнижных (зубянка сибирская и кандык сибирский).

На территории отмечено обитание черного аиста и синего соловья, занесенных в Красную книгу Алтайского края.

В границах памятника природы, в 4 км от с. Алтайское (в районе слияния рек Большой Щемиловки и Каменки), расположены пещера «Адамово ребро».

Источник: минприроды АК.

Россыпное золото. regionalcenter2.ru

Что известно о фирме «Аурус»