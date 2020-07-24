ЗПИФ «Фонд первичных размещений» запущен на Московской бирже

На Московской бирже запущены торги новым паевым инвестфондом, разработанным УК «Восток-Запад» на основе рекомендаций ИК «Фридом Финанс». Новый уникальный продукт получил название «Фонд первичных размещений». В его основу положена идея комплексного подхода к инвестированию в IPO иностранных акций и депозитарных расписок на иностранные акции. «Фонд первичных размещений» доступен для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Фонд зарегистрирован Банком России, его паи можно продавать и покупать как через брокера, так и напрямую на бирже. Маркетмейкером фонда выступает ИК «Фридом Финанс». Комиссия управляющему составляет 1% годовых.

Ключевые принципы формирования фонда:

Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.

Фиксация позиций по истечении трех месяцев с момента покупки.

Фонд получает купонный доход на облигации , в которые инвестируются его средства , не вложенные в акции компаний в ходе IPO.

в которые инвестируются его средства не вложенные в акции компаний в ходе IPO. Максимальная алгоритмизация стратегии , свобода от субъективных оценок управляющего.

В числе преимуществ, которые получает инвестор, выбравший новый продукт ИК «Фридом Финанс»:

Отсутствие необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO.

Возможность инвестировать с полным пониманием логики работы фонда.

Получение аллокации в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки.

Доступность фонда на Московской бирже.

Котирование фонда в рублях на Московской бирже ( на Санкт-Петербургской бирже планируется котирование фонда в долларах США).

Тимур Турлов,

генеральный директор и главный инвестиционный стратег ИК «Фридом Финанс»:

Почти десять лет мы предоставляем клиентам уникальный доступ к участию в первичных размещениях новых компаний на бирже. И за эти годы мы успели сделать именно IPO одной из «фишек» нашего бизнеса. Я уверен, что наш, не имеющий аналогов на отечественном рынке «Фонд первичных размещений» быстро получит большую популярность среди инвесторов Московской биржи и выйдет на высокие объемы торгов. Полагаю, что клиенты других ведущих профучастников отечественного рынка будут активно покупать наш фонд, которому в силу его уникальности просто гарантирован крупный успех.

ИК «Фридом Финанс» с 2012 года отбирает самые перспективные компании, проводящие первичные размещения на фондовом рынке. Из этих идей 74% принесли инвесторам прибыль. Средняя доходность за сделку по итогам трехмесячного периода lock up составляет 48%.

Фонд первичных размещений пополнит линейку уникальных инвестиционных продуктов, предлагаемых ИК «Фридом Финанс». В этом году на Московской бирже стартовали торги паями ОПИФ «Фридом — Смешанные инвестиции», а запущенный в октябре 2019-го БПИФ «Фридом — Лидеры технологий» занял по итогам января-апреля первое место по доходности на Московской бирже.

«Фонд первичных размещений» вскоре станет доступен и на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

Справка

ООО «ИК «Фридом Финанс» — российская инвестиционная компания, входит в международный публичный холдинг Freedom Holding Corp., предоставляющий финансовые услуги в семи странах мира. Акции холдинга торгуются на Nasdaq под тикером FRHC. Деятельность Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

ИК «Фридом Финанс» входит в рейтинги ведущих операторов Московской биржи, где занимает 9-е место по числу зарегистрированных клиентов (более 49 тысяч). Компания представлена 34 офисами в российских регионах от Владивостока до Калининграда.