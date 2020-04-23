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Народный вопрос. Кто во время пандемии может получить «кредитные каникулы»?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Я уволился 31 января. Теперь, в связи с пандемией, не могу устроиться на работу. У меня есть потребительский кредит, который я оплачивал вовремя. Могу ли я рассчитывать на кредитные каникулы?» Мы узнали — объясняем.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что вопрос предоставления «кредитных каникул» во время режима самоизоляции регулируется специальным законом.

В законе предусмотрено, что заемщик может обратиться в банк с заявлением об изменении условий кредитного договора. В нем следует указать срок (льготный период) приостановления исполнения своих обязательств, который должен быть не более шести месяцев.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки
CC0

С таким заявлением в кредитную организацию можно обратиться до 30 сентября 2020 года. Юрист объяснил: банки обязаны принять заявку даже по телефону. Ответ об изменении условий кредитного договора должны дать в течение пяти дней.

При этом документы, подтверждающие уменьшение дохода, могут быть предоставлены заемщиком в течение 90 дней после подачи заявления.

Отсрочка платежа предоставляются, если размер ипотечного кредита (займа) не превышает 1,5 млн рублей. Долг по потребительскому кредиту не должен быть больше 250 тыс. рублей, автокредиту — до 600 тыс. рублей, кредитным картам — с лимитом не более 100 тыс. рублей.

Есть еще одно условие: кредитные каникулы предоставляются в случае снижения дохода заемщика более чем на 30 процентов, по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год.

Кредит без отказа, платежи без задержки
Кредит без отказа, платежи без задержки

В случае с конкретной ситуацией юрист посоветовал зарегистрироваться в качестве безработного на официальном портале «Работа в России» через учетную запись на сайте «Госуслуги». «Вы сможете легко подтвердить изменение дохода», — объяснил он.

Примерный перечень документов для подтверждения факта снижения доходов

  1. Справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за последние два года.
  2. Выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — физических лиц о регистрации гражданина как безработного.
  3. Листок о нетрудоспособности, выданный в установленном законодательством порядке об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности. На срок не менее одного месяца.
  4. Другие документы, которые подтверждают снижение дохода заемщика.
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