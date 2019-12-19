Народный вопрос. Как признать электронную подпись банка недействительной?

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом: «Как признать электронную подпись банка недействительной, если у меня взяли ее обманным путем?». Мы узнали — объясняем.

Адвокат «Сибирского центра медиации и права» Сергей Беззубенко объяснил, что в соответствии с федеральным законом «Об электронной подписи», если она находится у других лиц, то это является нарушением конфиденциальности.

Сергей Беззубенко,

адвокат «Сибирского центра медиации и права»:

В этом случае, нужно обязательно в течении не более одного рабочего дня уведомить организацию, выдавшую электронную подпись. После этого она перестанет действовать.

Если этого не сделать, то «электронные автографы» под всеми подписанными документами будут считаться за личную подпись клиента.

Адвокат также подчеркивает, что если подпись была получена обманным путем, то необходимо немедленно обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

Свое обращение в рубрику «Народный вопрос» можно составить на нашем сайте, заглянув в любой из материалов. В конце каждой публикации для читателей работает активная ссылка «Задать вопрос». Нажав на нее, читатель попадет в вопросную форму, которую нужно заполнить и направить в адрес редакции. Мы постараемся ответить на все ваши вопросы.