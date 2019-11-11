«Охоту» за акциями одного из крупнейших банков объявили в Барнауле. Что делать?

В октябре жители Барнаула стали массово получать подозрительные телеграммы. В них указаны два номера телефона с пометкой «Просьба перезвонить». Корреспондент altapress.ru набрал один из номеров. После общения с представителем компании «Росинвест», который ответил на звонок, мы сделали вывод: фирма имеет базу бывших сотрудников Сбербанка, владеющих акциями этого кредитного учреждения. Лица от имени «Росинвеста» обращаются к акционерам и предлагают им продать ценные бумаги. В ситуации разбирался altapress.ru.

Странная телеграмма

В октябре жителям Барнаула массово стали поступать телеграммы из Москвы: «Просьба перезвонить». Из контактов — два номера телефона. Подпись — Алексей Юдин.

Корреспондент altapress.ru позвонил по указанному номеру. После долгих гудков трубку взяла девушка и спросила имя получателя. «Мне нужно уточнить по базе, по какому это вопросу», — сказала она.

Буквально через пару минут перезвонил мужчина, представившийся Алексеем Юдиным, сотрудником компании «Росинвест». «В 90-е в Сбербанке выдавали акции в подарок. У вас такие были?» — поинтересовался собеседник. При общении выяснилось, что его интересовала покупка ценных бумаг.

Телеграмма. altapress.ru

«Мы платим за акции больше их рыночной стоимости. Вам уже поступали предложения о продаже? За вашу тысячу акций мы готовы дать вам 22,7 тыс. рублей. (При этом рыночная стоимость бумаг в 10 раз выше. — Прим. ред.) Денежные средства можно получить в любом удобном для вас отделении банка. Либо наличный, либо безналичный расчет, — продолжал Юдин. — В течении трех дней с вами свяжется наш юрист. Он вылетит к вам из Москвы после того, как вы договоритесь с ним о времени и месте встречи. Вы пройдете с ним к нотариусу, где подпишете доверенность на право распоряжения акциями. По этой доверенности мы будем заниматься переоформлением, а вы уже будете свободны».

Из документов он попросил только заверенную копию паспорта и сказал: «Если вы переживаете за свою безопасность, можете написать на ней: „Для переоформления акций“».

Надо все сделать завтра

Ситуация стала еще больше походить на мошенничество, после того как корреспонденту altapress.ru позвонил юрист Михаил и, сказав, что звонит по сбербанковским бумагам, предложил встретиться с ним в Барнауле.

Связь. CCO

«В первую очередь мы составим анкету зарегистрированного лица, чтобы снять с вас собственность и оформить ее на другого. Для этого оформим доверенность на распоряжение ценными бумагами. Договор купли-продажи мы будем составлять отдельно, но заверять его не будем, — объяснил он и сразу уточнил. — Надо все сделать завтра». При этом, вероятно, забыл, что ему еще предстоит долгий путь из Москвы до Барнаула.

Ловушка для пенсионеров

Номера телефонов, указанные в телеграммах для связи, легко найти в интернете. Первый — телефон горячей линии. Второй — номер частного лица (в разных телеграммах меняются, но принадлежат компании «Мегафон», регион — Москва и Московская область). Отзывы тоже есть в интернете, и не самые воодушевляющие. Кроме «Росинвеста» к владельцам акций Сбербанка с такими же предложениями обращаются якобы сотрудники компаний «КИТ Финанс» и «Русс-Инвест». Возможно, фигурируют и другие.

«Стали приходить письма и телеграммы 80-летней женщине с просьбой перезвонить по телефонам: 8−800−555−27−53 или 8−926−857−24−02, автор посланий — Широких Максим, якобы представитель организации „КИТ Финанс“. Телефон принадлежит „Тинькофф Мобайл“. Так кому же данный телефон приписан и с какой стати финансовые организации пытаются привлечь древних старушек к сотрудничеству, как не с целью мошенничества? Где берут адреса потенциальных клиентов?» — пишет анонимный пользователь. «Пенсионерке прислали телеграмму с просьбой перезвонить по указанному номеру, перезвонила, сказали: „Оставьте свой номер, с вами свяжутся“, вроде как это „Русс-Инвест“. Чего хотят — непонятно, вероятно — денег», — пишет Максим. «Приходят телеграммы с просьбой перезвонить на номера 8−926−731−26−47 (Белов Олег) и 8−800−555−27−53 („Русс-Инвест“). Присылают уже третью неделю. Есть предположение: высылают всем держателям акций Сбербанка, похоже, мошенники», — пишет Дмитрий.

Сбербанк. Анна Зайкова , altapress.ru

Комментарий Сбербанка

В пресс-службе Сибирского отделения Сбербанка на наш запрос ответили, что действительно участились случаи телефонных звонков, сообщений и телеграмм акционерам банка с предложением о продаже пакетов акций. «Предложения поступают от представителей различных, чаще всего вымышленных инвестиционных компаний», — сообщили в пресс-службе.

Также представители кредитного учреждения добавляют: «Мы рекомендуем не вступать с ними в контакт, а обратиться в call-центр для акционеров Сбербанка, который создан на базе реестродержателя банка — Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС».

Если акционеру надо уточнить реальную стоимость пакета акций для последующей продажи, стоит обратиться в отделение Сбербанка.

Ценные бумаги. Финансы. открытые источники ( CC0)

По горячим следам

Барнаульский юрист, руководитель Сибирского центра медиации и права Сергей Беззубенко рассказал altapress.ru, как не попасть на уловки мошенников и что делать, если это все-таки произошло.

Сергей Беззубенко,

юрист:

Универсальных советов не существует, так как уловок очень много и каждый раз мошенники изобретают новые. Но всегда надо помнить об элементарных правилах: не давать неизвестным свои документы, персональные данные; не сообщать никому сведения о банковских счетах и картах; не принимать поспешных решений. Важно помнить про бесплатный сыр и мышеловку. Не надо бояться обидеть кого-то недоверием — проверяйте факты. Если возникли сомнения — советуйтесь с теми, кому доверяете. Это могут быть как близкие люди, так и юристы. Людям в возрасте о возникшей проблеме лучше сообщить своим близким. Главное — не терять время. Иногда такие вопросы удается решить по горячим следам.

Деньги. Финансы. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA