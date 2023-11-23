Барнаульцы жалуются на слив нечистот в городе.

По словам горожанки, сливают непонятные вещества на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечной Поляны.
Она отмечает, что это не первый раз.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода.
Жители Барнаула не первый раз наблюдают слив нечистот посреди города, сообщает "ЧБ Барнаул".
По словам горожанки, сливают непонятные вещества на пересечении Павловского тракта и ул. Солнечной Поляны.
Она отмечает, что это не первый раз.
Ранее сообщалось, что жители Алтайского края обеспокоены строительством мусороперерабатывающего завода.
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