Как получить перерасчет платы за мусор и кто на него может претендовать. Разбор altapress.ru

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Что изменилось в системе вывоза ТКО?

Правительство РФ приняло постановление, по которому с 1 марта 2023 года у жителей страны появилась возможность получить перерасчет платы за мусор, но только если отсутствовать в квартире не менее пяти полных календарных дней подряд.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2027-го. При этом важно помнить, что перерасчет носит заявительный характер.