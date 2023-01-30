Как получить перерасчет платы за мусор и кто на него может претендовать. Разбор altapress.ru

Правительство РФ приняло постановление, по которому с 1 марта 2023 года у жителей страны появилась возможность получить перерасчет платы за мусор, но только если отсутствовать в квартире не менее пяти полных календарных дней подряд.
Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2027-го. При этом важно помнить, что перерасчет носит заявительный характер.
Для перерасчета потребуются заявление и документы, которые подтвердят ваше отсутствие более пяти дней.
Если плата за мусор взимается по количеству человек, то в целом не важно, есть прописка или нет, главное — на скольких человек начисляют плату. Если в квитанции есть плата за непрописанных людей, то они тоже имеют право на перерасчет.
Для получения перерасчета понадобятся:
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Заявление на перерасчет платы в свободной форме.
Подать его можно напрямую регоператору по обращению с ТКО или ему же через УК, ТСЖ или расчетный центр. Заявление надо отправить в срок не позднее 30 дней с момента, как жилец вернулся домой. Допускается отправить заявление до отъезда, но надо представить также документ, который подтвердит дату возвращения. Например, билеты или приказ о направлении работника в командировку.
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Любой документ о временном отсутствии. В правительственных правилах есть длинный список документов, которые подойдут, но он не исчерпывающий, то есть в целом можно представить практически любые документы.
Регоператор обязан будет пересчитать плату за ТКО пропорционально количеству полных календарных дней отсутствия, не включая дни отъезда и возвращения.
Согласно постановлению, заявление должны успеть рассмотреть за пять рабочих дней.
Если перерасчет одобрен, то отвечать на заявление письменно оператор не обязан. Результат перерасчета будет в платежке: там уменьшится сумма. Но если регоператор отказывает в перерасчете, он должен будет прислать объяснение.
До 1 марта 2023 года получить перерасчет по такой схеме можно в регионах, где начисляют плату за мусор по количеству жильцов. С 1 марта 2023 года этот порядок будет работать также для варианта оплаты по квадратным метрам, то есть в любом регионе России.
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