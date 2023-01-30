30 января
﻿
Год экологии

Как получить перерасчет платы за мусор и кто на него может претендовать. Разбор altapress.ru

В России поставили точку в вопросе платы за твердые коммунальные отходы (ТКО), в случае, если потребитель долго не пользовался этой услугой, например, если уехал в отпуск или на дачу. Как получить перерасчет платы за вывоз бытового мусора — в материале altapress.ru.

Машинка, деньги, калькулятор.
Машинка, деньги, калькулятор.
Фото: Freepik.
1
Что изменилось в системе вывоза ТКО?

Правительство РФ приняло постановление, по которому с 1 марта 2023 года у жителей страны появилась возможность получить перерасчет платы за мусор, но только если отсутствовать в квартире не менее пяти полных календарных дней подряд.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года и будет действовать до 31 декабря 2027-го. При этом важно помнить, что перерасчет носит заявительный характер.

Квитанция ЖКХ.
Квитанция ЖКХ.
Altapress.ru
2
Как получить перерасчет за мусор?

Для перерасчета потребуются заявление и документы, которые подтвердят ваше отсутствие более пяти дней.

Если плата за мусор взимается по количеству человек, то в целом не важно, есть прописка или нет, главное — на скольких человек начисляют плату. Если в квитанции есть плата за непрописанных людей, то они тоже имеют право на перерасчет.

Деньги.
Деньги.
Источник: Freepik, автор ededchechine.
3
Какие документы потребуются для пересчета платы ТКО?

Для получения перерасчета понадобятся:

  1. Заявление на перерасчет платы в свободной форме.

    Подать его можно напрямую регоператору по обращению с ТКО или ему же через УК, ТСЖ или расчетный центр. Заявление надо отправить в срок не позднее 30 дней с момента, как жилец вернулся домой. Допускается отправить заявление до отъезда, но надо представить также документ, который подтвердит дату возвращения. Например, билеты или приказ о направлении работника в командировку.

  2. Любой документ о временном отсутствии. В правительственных правилах есть длинный список документов, которые подойдут, но он не исчерпывающий, то есть в целом можно представить практически любые документы.

Регоператор обязан будет пересчитать плату за ТКО пропорционально количеству полных календарных дней отсутствия, не включая дни отъезда и возвращения.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
4
Как долго регоператор может рассматривать заявление?

Согласно постановлению, заявление должны успеть рассмотреть за пять рабочих дней.

Если перерасчет одобрен, то отвечать на заявление письменно оператор не обязан. Результат перерасчета будет в платежке: там уменьшится сумма. Но если регоператор отказывает в перерасчете, он должен будет прислать объяснение.

До 1 марта 2023 года получить перерасчет по такой схеме можно в регионах, где начисляют плату за мусор по количеству жильцов. С 1 марта 2023 года этот порядок будет работать также для варианта оплаты по квадратным метрам, то есть в любом регионе России.

Ранее в минсоцзащиты Алтайского края рассказали, как уменьшить траты за коммуналку.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость