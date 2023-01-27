Чтобы коммуналка не раздела. Как оформить субсидии и льготы на оплату ЖКХ

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Как получить льготы?

Чтобы оформить субсидии, получатель должен быть гражданином России или государства, с которым заключен соответствующий международный договор.

Он должен быть зарегистрирован по месту жительства и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг за последние три года.

Также, если расходы гражданина не превышают допустимую долю на оплату ЖКУ, то субсидии ему не полагаются.