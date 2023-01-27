Чтобы коммуналка не раздела. Как оформить субсидии и льготы на оплату ЖКХ

За субсидиями могут обратиться следующие граждане:
- Пользователи жилых помещений государственного и муниципального фондов;
- Наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
- Члены жилищных кооперативов;
- Собственники жилых помещений.
Субсидия предназначена тем, кто отдает большую часть своих доходов на оплату ЖКУ. Это касается тех, кто проживает в собственном жилье, и тех, кто снимает.
Чтобы оформить субсидии, получатель должен быть гражданином России или государства, с которым заключен соответствующий международный договор.
Он должен быть зарегистрирован по месту жительства и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг за последние три года.
Также, если расходы гражданина не превышают допустимую долю на оплату ЖКУ, то субсидии ему не полагаются.
Подать заявление на субсидию на оплату ЖКУ можно на портале Госуслуг.
Также для получения льготы можно обратиться в МФЦ, в управление социальной защиты населения по месту жительства или по почте заказным письмом.
Субсидию назначают на полгода. После этого заявление нужно подавать заново.
Размер субсидии зависит от расходов на оплату ЖКУ и МДД граждан. С помощью специальных расчетов высчитывают разницу между ними и определяют размер льготы.
Стоит знать, что если размер субсидии выше фактических платежей за ЖКУ, то она выплачивается в размере фактических платежей.
В случае, если заявитель или члены его семьи уже получают компенсации по оплате ЖКУ, то размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки.
Согласно стандартам в Алтайском крае, на одного члена семьи должно приходиться:
- для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 21 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из трех человек, проживающей в городском округе, — 18 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из трех человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населенном пункте, расположенном на территории городского округа, — 20 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из четырех человек, — 15 кв. м;
- для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, — 13 кв. м.
Если метраж превышает допустимые нормы, то в субсидии могут отказать.
Стоит понимать, что полученные деньги следует направить только на оплату ЖКУ.
Также следует известить управление об изменениях состава семьи, места жительства, основания проживания, материального положения в течение 1 месяца.
После истечения срока предоставления субсидии, в течение 10 дней необходимо предоставить в управления документы, подтверждающие, что деньги были направлены на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
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