27 января
﻿
Жизнь

Чтобы коммуналка не раздела. Как оформить субсидии и льготы на оплату ЖКХ

Граждане с невысокими доходами могут получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Особенно это стало востребовано в период повышения тарифов ЖКХ. В Министерстве социальной защиты региона рассказали, как уменьшить траты за коммуналку.

Заем. Деньги. Оплата.
Заем. Деньги. Оплата.
unsplash.com
1
Кому положены субсидии?

За субсидиями могут обратиться следующие граждане:

  • Пользователи жилых помещений государственного и муниципального фондов;
  • Наниматели по договорам найма жилых помещений частного жилищного фонда;
  • Члены жилищных кооперативов;
  • Собственники жилых помещений.

Субсидия предназначена тем, кто отдает большую часть своих доходов на оплату ЖКУ. Это касается тех, кто проживает в собственном жилье, и тех, кто снимает.

2
Как получить льготы?

Чтобы оформить субсидии, получатель должен быть гражданином России или государства, с которым заключен соответствующий международный договор.

Он должен быть зарегистрирован по месту жительства и не иметь задолженности по оплате коммунальных услуг за последние три года.

Также, если расходы гражданина не превышают допустимую долю на оплату ЖКУ, то субсидии ему не полагаются.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
3
Куда обратиться?

Подать заявление на субсидию на оплату ЖКУ можно на портале Госуслуг.

Также для получения льготы можно обратиться в МФЦ, в управление социальной защиты населения по месту жительства или по почте заказным письмом.

Субсидию назначают на полгода. После этого заявление нужно подавать заново.

4
Сколько составляют субсидии?

Размер субсидии зависит от расходов на оплату ЖКУ и МДД граждан. С помощью специальных расчетов высчитывают разницу между ними и определяют размер льготы.

Стоит знать, что если размер субсидии выше фактических платежей за ЖКУ, то она выплачивается в размере фактических платежей.

В случае, если заявитель или члены его семьи уже получают компенсации по оплате ЖКУ, то размер предоставляемой субсидии не должен превышать фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки.

Налоги. Деньги.
Налоги. Деньги.
Pixabay.com
5
Как влияет площадь квартиры на размер субсидии?

Согласно стандартам в Алтайском крае, на одного члена семьи должно приходиться:

  • для одиноко проживающего гражданина — 33 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из двух человек, — 21 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из трех человек, проживающей в городском округе, — 18 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из трех человек, проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском населенном пункте, расположенном на территории городского округа, — 20 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из четырех человек, — 15 кв. м;
  • для одного члена семьи, состоящей из пяти и более человек, — 13 кв. м.

Если метраж превышает допустимые нормы, то в субсидии могут отказать.

6
Обязанности получателя

Стоит понимать, что полученные деньги следует направить только на оплату ЖКУ.

Также следует известить управление об изменениях состава семьи, места жительства, основания проживания, материального положения в течение 1 месяца.

После истечения срока предоставления субсидии, в течение 10 дней необходимо предоставить в управления документы, подтверждающие, что деньги были направлены на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость