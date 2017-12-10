На Алтае будут судить браконьеров, расстрелявших самку архара с двумя ягнятами

Трех жителей алтайского села Кокоря будут судить за убийство трех краснокнижных животных, сообщает республиканское МВД. Преступников задержали сотрудники погрануправления в Кош-Агачском районе еще в октябре. Полиция расследовала уголовное дело и передало его в суд. Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом до 2 млн рублей.
По данным следствия, у обвиняемых было разрешение на добычу пушных зверей. Они отправились на УАЗе на охоту в в урочище Текелю. Там один из охотников залез на гору, где из гладкоствольного ружья застрелил самку горного барана и двух ее ягнят.
Двое других односельчан помогли убийце архаров разделать туши и поделить добычу. Охотники отправились домой, но на подъезде к Кокорям УАЗ остановили пограничники. При осмотре они обнаружили туши животных. Нарушители вначале рассказывали, что это мясо сибирской косули. Однако разрешения на отстрел этого животного у мужчин не было.
На место были вызваны полицейские и сотрудники Сайлюгемского национального парка. Была проведена экспертиза, которая показала, что мясо принадлежит особоохраняемым животным — горным баранам.
Как оценили специалисты, из-за браконьерской охоты на трех аргали ущерб животному миру Республики Алтай составил 1,5 миллиона рублей.
Напомним, что в сентябре 2017 года в Республике Алтай были застрелены 8 козерогов. В этом браконьерстве подозреваются главы трех сельских администраций.
Справка
Аргали (архар) — самый крупный горный баран на планете. Занесен в Красную книгу РА и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.По данным последнего мониторинга, численность этого вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.