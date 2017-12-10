На Алтае будут судить браконьеров, расстрелявших самку архара с двумя ягнятами

В Кош-Агачском районе браконьеры убили самку аргали с ягнятами. Фото : 04.мвд.рф. В Кош-Агачском районе браконьеры убили самку аргали с ягнятами. Фото : 04.мвд.рф. В Кош-Агачском районе браконьеры убили самку аргали с ягнятами. Фото : 04.мвд.рф.

По данным следствия, у обвиняемых было разрешение на добычу пушных зверей. Они отправились на УАЗе на охоту в в урочище Текелю. Там один из охотников залез на гору, где из гладкоствольного ружья застрелил самку горного барана и двух ее ягнят.

Двое других односельчан помогли убийце архаров разделать туши и поделить добычу. Охотники отправились домой, но на подъезде к Кокорям УАЗ остановили пограничники. При осмотре они обнаружили туши животных. Нарушители вначале рассказывали, что это мясо сибирской косули. Однако разрешения на отстрел этого животного у мужчин не было.

На место были вызваны полицейские и сотрудники Сайлюгемского национального парка. Была проведена экспертиза, которая показала, что мясо принадлежит особоохраняемым животным — горным баранам.

Как оценили специалисты, из-за браконьерской охоты на трех аргали ущерб животному миру Республики Алтай составил 1,5 миллиона рублей.

Напомним, что в сентябре 2017 года в Республике Алтай были застрелены 8 козерогов. В этом браконьерстве подозреваются главы трех сельских администраций.

Справка

Аргали (архар) — самый крупный горный баран на планете. Занесен в Красную книгу РА и Красную книгу РФ как вид, находящийся под угрозой исчезновения.По данным последнего мониторинга, численность этого вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей.