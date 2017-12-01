Топливные пеллеты — топливо будущего

В рамках развития биоэнергетики в Алтайском крае, ООО "ЛХК "Алтайлес" запускает цех по производству пеллет на базе ООО "Рубцовский ЛДК".
Пеллеты достойная современная альтернатива классическим дровам, углю и газу, которая уже сейчас широко используется в европейских странах и постепенно завоевывает расположение потребителей по всему миру. Они представляют собой биологически чистое топливо в виде гранул, получаемое из однородной прессованной массы опилок.
Такой вид топлива широко применяется как в как в бытовом использовании, так и в промышленном. Топливные пеллеты ценятся за свою экологичность. Производство, хранение и транспортировка пеллет исключают загрязнение окружающей среды, а при сгорании они практически не выделяют углекислый газ и диоксид серы, а золу можно использовать как удобрение.
Еще одним плюсом пеллет является возможность автоматизации котельного оборудования. Разовая загрузка небольшого бункера позволит 2-3 недели вообще не подходить к котлу. За его работой будет следить автоматика. Несомненный плюс для частного дома, складских и производственных помещений!
Использовать в качестве топлива пеллеты еще и очень экономично. При меньшем расходе, они выделяют больше тепловой энергии чем альтернативные виды топлива. КПД котлов на пеллетах составляет до 90%!
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