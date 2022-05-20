В России просроченные продукты хотят перерабатывать на корм животным

В РЭО объем утилизации хотят увеличить вдвое. Там подчеркнули, что ежегодно в России обрабатывают примерно 40 млн тонн биологических отходов (это так называемое вторичное сырье). Однако не больше половины этого объема проходит утилизацию.
«Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений. Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если применять устаревшие технологии», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.
По его словам, переработанные органические отходы можно использовать как комбикорм, а также добавки для питания животных и удобрения для технических культур.
Для этого просроченные продукты необходимо раздельно собирать, сортировать и сушить, добавил эксперт.
Кроме того, в качестве сырья для питательных добавок подойдут отходы растениеводства и животноводства: солома, зерновые смеси и лузга.