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Год экологии

В России просроченные продукты хотят перерабатывать на корм животным

Просроченные продукты из магазинов и общепита пустят на производство кормов для животных. Минсельхоз и Российский экологический оператор (РЭО) уже разрабатывают соответствующую программу по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла», передают «Известия».

Кошачий корм.
Кошачий корм.
СС0

В РЭО объем утилизации хотят увеличить вдвое. Там подчеркнули, что ежегодно в России обрабатывают примерно 40 млн тонн биологических отходов (это так называемое вторичное сырье). Однако не больше половины этого объема проходит утилизацию.

«Отходы животноводства — ценный ресурс для производства, например, качественных органических удобрений. Важно их верно подготовить, чтобы они не нанесли урон окружающей среде — это может случиться, если применять устаревшие технологии», — заявил глава РЭО Денис Буцаев.

По его словам, переработанные органические отходы можно использовать как комбикорм, а также добавки для питания животных и удобрения для технических культур.

Для этого просроченные продукты необходимо раздельно собирать, сортировать и сушить, добавил эксперт.

Кроме того, в качестве сырья для питательных добавок подойдут отходы растениеводства и животноводства: солома, зерновые смеси и лузга.

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