"Я тебя не предам": алтайский пожарный спас измученного лебедя

Пожарный спас лебедя, который плавал на замерзающем водоеме около села Кош-Агач в Республике Алтай, сообщает региональная пресс-служба ГУ МЧС России.
Птица отбилась от стаи и решила зимовать на водоеме. С каждым днем вода замерзала и лебедю оставалось все меньше места. Кроме того, птицу гоняли местные собаки. Сельчане попросили пожарных спасти измученного лебедя.
Пожарным понадобилось полчаса, чтобы выманить лебедя из водоема. Ветеринары рассказали, что жизни птицы ничего не угрожает.
Сейчас лебедя приютил в курятнике пожарный Клим Богданов. Он назвал птицу Лёвой. По словам, мужчины, у лебедя хороший аппетит. "Его семья предала, а я не предам, доживет до весны", — говорит пожарный.
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