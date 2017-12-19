"Я тебя не предам": алтайский пожарный спас измученного лебедя

Алтайский пожарный спас измученного лебедя. Фото : ГУ МЧС по Республике Алтай. Алтайский пожарный спас измученного лебедя. Фото : ГУ МЧС по Республике Алтай. Алтайский пожарный спас измученного лебедя. Фото : ГУ МЧС по Республике Алтай. Алтайский пожарный спас измученного лебедя. Фото : ГУ МЧС по Республике Алтай. Алтайский пожарный спас измученного лебедя. Фото : ГУ МЧС по Республике Алтай.

Птица отбилась от стаи и решила зимовать на водоеме. С каждым днем вода замерзала и лебедю оставалось все меньше места. Кроме того, птицу гоняли местные собаки. Сельчане попросили пожарных спасти измученного лебедя.

Пожарным понадобилось полчаса, чтобы выманить лебедя из водоема. Ветеринары рассказали, что жизни птицы ничего не угрожает.

Сейчас лебедя приютил в курятнике пожарный Клим Богданов. Он назвал птицу Лёвой. По словам, мужчины, у лебедя хороший аппетит. "Его семья предала, а я не предам, доживет до весны", — говорит пожарный.