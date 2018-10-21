Алтайские айтишники предлагают вживлять чипы в желудки коров

Австрийскую систему мониторинга состояния сельскохозяйственных животных презентовал центр технологического развития «Информационные технологии» на проходившем на 18−20 октября Алтайском региональном IT-форуме. В рубец коровы предлагается вживлять датчик, которые бы передавал данные о ее физиологическом состоянии. Стоимость подобного оборудования не такая и высокая, утверждают специалисты.

Как рассказал Михаил Клушин, заместитель директора центра по развитию, цена одного датчика составляет 8 тысяч рублей. Срок его эксплуатации — 4 года. «Дальше можно попробовать поменять в нем батарейку», — пошутил во время своего выступления на форуме специалист.

Помимо самих датчиков сельхозпредприятию необходимы и базовые станции, которые бы получали информацию и отправляли ее на «облако». Затем данные в виде отчетов поступают на мобильные устройства ветеринарам и руководителям фермы.

Расстояние от базовых станций до самих животных не должна превышать 20−30 метров.

Коровы ассоциации крестьянских хозяйств «Ануйское». Олег Богданов

Помимо данных о кислотности желудка коровы, датчик определяет температуру животного, его активность, период половой охоты, что важно для генетической работы, предоставляет информацию, необходимую для корректировки рациона питания.

Михаил Клушин,

заместитель директора центра технологического развития «Информационные технологии»:

Представим стадо, в котором сразу тысяча голов скота. Имея подобную систему, у ветеринара есть возможность оперативно отслеживать состояние каждого животного. И если появляется необходимость, быстро принимать меры в случае болезни.

По словам Михаила Клушина, подобных систем мониторинга в Алтайском крае пока нет. Однако они постепенно внедряются в других регионах России, например, Татарстане и Воронежской области.